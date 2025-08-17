VIDEO Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale

Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. La ședința plenară din sesiunea specială urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Pe data de 16 august 2025 au expirat mandatele a 5 judecători constituționali, iar mandatul noilor judecători desemnați începe din momentul depunerii jurământului de către aceștia. Recent au fost numiți în calitate de judecători constituționali Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc.

UPDATE 11:15 Judecătorul Ion Malanciuc a depus jurământul.

UPDATE 11:13 Sergiu Litvinenco a depus jurământul de judecător al Curții Constitușionale.

UPDATE 11:12 Domnica Manole a depus jurământul de judecătoare a Curții Constituționale. Pe tot parcursul jurământului, deputații BCS au protestat în sala de ședințe a Parlamentului.

UPDATE 11:11 Nicolae Roșca a depus jurământul.

UPDATE 11:10 La tribună a fost invitată Liba Șova pentru a depune jurământul. În paralel cu depunerea jurământului, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au strigat „Demisia” și „Rușine”.