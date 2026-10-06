Doi magistrați, propuși de CSM pentru funcția de judecător la CSJ

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus pentru numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pe magistrații Alexandru Spoială, de la Curtea de Apel Centru, și Oxana Parfeni, transferată anterior la CSJ.

În cadrul ședinței Plenului din data de 6 octombrie 2026, s-a derulat concursul pentru ocuparea funcțiilor de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

În urma evaluării candidaților, Plenul CSM a decis înaintarea către președintei R. Moldova a propunerilor de numire în funcția de judecător la CSJ a judecătorilor Alexandru Spoială și Oxana Parfeni, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.

„Decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute, a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției”, a precizat CSM într-un comunicat.

Conform Regulamentului privind selecția judecătorilor Curții Supreme de Justiție, CSM propune președintelui țării pentru numirea în funcția doar candidatul care a obținut mai mult de 75% din punctajul maxim.

La concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție au candidat:

Sursa: CSM

Alexandru Spoială este judecător din 2009, activând la Judecătoria Chișinău sectorul Ciocana. Din mai 2017, Spoială este magistrat la Curtea de Apel Chișinău. În 2017 ZdG a scris că Alexandru Spoială a beneficiat de o donaţie de 6 mii de euro, cumpărându-şi o Honda CRV, fabricată în 2008, cu 144 mii de lei.

Conform hotărârii CSM din 21 decembrie 2023 Spoială a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău și președinte al Colegiului penal, începînd cu 2 ianuarie 2024 până la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege.

În perioada 2004 și 2005, Oxana Parfeni a activat în cadrul unui birou de avocați. Între 2005 și 2008, aceasta a fost grefieră la Judecătoria Botanica. În 2008, a activat în calitate de specialist în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Între 2008 și 2014, a fost asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. Înainte de reorganizarea instanțelor judecătorești prin Legea nr. 76/2016, aceasta a activat la Judecătoria Buiucani din 2014 până la 31 decembrie 2016. În perioada 1 ianuarie 2017-2019, a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Între 2019 și 2023, Parfeni a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Oxana Parfeni a fost transferată temporar în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, din mai 2023.