VIDEO CSM a acceptat rapoartele pozitive în privința a două magistrate de la Judecătoria Chișinău

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc marți, 6 octombrie, în ședință plenară. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și rapoartele de evaluare externă a două magistrate. La ședință sunt prezenți toți cei 12 membri.

UPDATE 17:06 Ședința Consiliului Superior al Magistraturii s-a încheiat.

UPDATE 16:55 Proiectul privind aprobarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii și al instanțelor judecătorești pentru anul 2027 a fost aprobat de CSM.

UPDATE 16:45 Cererea de demisie din funcție a judecătoarei Cristina Rîmari de la Judecătoria Bălți a fost aprobată de membrii Consiliului.

UPDATE 16:43 Raportul pozitiv al Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Viorelia Grigoraș de la Judecătoria Chișinău a fost acceptat cu votul a 11 membri CSM.

Viorelia Grigoraș activează de aproximativ 30 de ani în sistemul judecătoresc, dintre care 17 ani în funcția de judecătoare.

UPDATE 16:31 CSM a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Alina Gorceac de la Judecătoria Chișinău.

Gorceac deține funcția de vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău din 29 iulie 2026. În luna septembrie, magistrata a primit pentru examinare dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon în preluarea ilegală a circa 43% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 milioane de lei.

UPDATE 16:15 Examinarea contestației depusă de judecătorul Igor Negreanu de la Judecătoria Orhei împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 11/6 din 24 aprilie 2026 a fost amânată.

UPDATE 15:55 CSM a propus pentru numirea în funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pe magistrații Alexandru Spoială și Oxana Parfeni.

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune președintei R. Moldova numirea domnului Spoială Alexandru și Parfeni Oxana în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, înaintând decretul proiectului respectiv”, a declarat Sergiu Caraman.

Conform Regulamentului privind selecția judecătorilor Curții Supreme de Justiție, CSM propune președintelui țării pentru numire în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție doar candidatul care a obținut mai mult de 75% din punctajul maxim.

La concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție au candidat:

Sursa: CSM

Judecătoarea Oxana Parfeni

Oxana Parfeni este transferată temporar în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, din mai 2023. Între 2019 și 2023, Parfeni a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. În perioada 1 ianuarie 2017-2019, a activat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Înainte de reorganizarea instanțelor judecătorești prin Legea nr. 76/2016, aceasta a activat la Judecătoria Buiucani din 2014 până la 31 decembrie 2016.

Între 2008 și 2014, Oxana Parfeni a fost asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție. Anterior, în 2008, a activat în calitate de specialist în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Între 2005 și 2008, aceasta a fost grefieră la Judecătoria Botanica. În perioada 2004 și 2005, a activat în cadrul unui birou de avocați.

Judecătorul Alexandru Spoială

Conform Cu Sens, Alexandru Spoială și-a luat diploma de licență și cea de master în Drept la Universitatea de Stat din Moldova (USM). După doi ani de la absolvire, în 2005, se angajează lector la USM, unde activează până în prezent. Tot la aceeași universitate, Spoială a obținut în 2008 grad științific de Doctor în Drept. În paralel cu activitatea academică, începând cu 2009, Alexandru Spoială a fost judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău. În 2017 este transferat la Curtea de Apel Chișinău, redenumită, ulterior, în Curtea de Apel Centru.

În 2019, magistratul și-a depus candidatura pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, însă și-a retras, în scurt timp, dosarul. Tot în acel an devine vicepreședinte al Asociației Judecătorilor din Moldova. Un an mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii îl desemnează expert supleant în Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, din cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Din ianuarie 2024, magistratul ocupă și funcția de vicepreședinte interimar al Curții de Apel Centru.

UPDATE 11:20 Plenul s-a retras în ședință închisă pentru a continua examinarea procedurii disciplinare.

UPDATE 10:44 CSM examinază contestațiilor depuse de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, Inspecția judiciară și judecătorii Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 27 februarie 2026.

Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința din 27 februarie 2026, a Colegiului disciplinar de pe lângă CSM.

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