Doi cetățeni străini au fost arestați pentru 30 de zile, după ce ar fi incendiat intenționat mai multe mașini în Chișinău

Doi bărbați, cu vârstele de 24 și 27 de ani, cetățeni străini, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor automobile în capitală, anunță marți, 27 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform materialelor cauzei, în timpul nopții, suspecții au incendiat trei mașini parcate într-o curte, în urma unor divergențe, cauzând un prejudiciu estimat la peste 348 000 de lei.

Ulterior, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, indivizii au fost reținuți la scurt timp după comiterea faptei.

Bărbații se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit legii, dacă vinovăția lor va fi demonstrată, riscă închisoare de până la 6 ani.