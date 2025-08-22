Doi bărbați din Cahul, documentați de IGP după ce au agresat o angajată de 18 ani și au provocat scandal la o terasă din Leova

În seara zilei de 21 august, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați despre un incident produs la o terasă din orașul Leova, anunță vineri, 22 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit investigațiilor preliminare, doi bărbați, ambii din Cahul, cu vârste de 33 și 43 de ani, au tulburat ordinea publică, au deteriorat obiecte din local și au aplicat violența fizică asupra unei angajate cu vârsta de 18 ani, adresându-i totodată propuneri indecente cu caracter sexual.

„Acțiunile acestora au dus la sistarea temporară a activității localului și au tulburat liniștea persoanelor aflate în interior”, susține IGP.

Astfel, pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru huliganism, fiind desfășurate acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Totodată, IGP menționează că bărbatul de 33 de ani a fost reținut pentru 72 de ore.