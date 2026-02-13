Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală au furat o mașină, au condus în stare de ebrietate și au provocat un accident. Valoarea prejudiciului

Doi bărbați care lucrau la o spălătorie auto din capitală, în septembrie 2023, au profitat de accesul la un automobil aflat la spălătorie și, fără acordul proprietarului, i-au luat cheile. Ulterior, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volan și s-au deplasat prin municipiul Chișinău, apoi în afara orașului. Pe parcursul deplasării, cei doi și-au transmis succesiv conducerea autoturismului.

La un moment dat, unul dintre bărbați, aflat la volan, a mers spre nordul țării, însă a pierdut controlul asupra vehiculului, ceea ce a condus la producerea unui accident rutier: automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a rostogolit, informează Procuratura Generală (PG).

Oamenii legii scriu că după impact, bărbatul aflat la volan a părăsit locul accidentului, iar complicele său, aflat în calitate de pasager, a rămas și a solicitat intervenția serviciilor de urgență. În urma accidentului, automobilul a fost grav avariat, iar părții vătămate i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, estimat la circa 23 mii de euro.

Recent, bărbatul aflat la volan a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, după ce și-a recunoscut vinovăția, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.