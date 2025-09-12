Doi bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților pentru omor și viol în Chișinău. Aceștia au stropit cadavrul cu clor și înălbitor, apoi l-au ascuns în nisip

Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru omorul și violul, comis în martie 2024, altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, anunță vineri, 12 septembrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care ulterior l-au omorât în bătaie și tânăra violată de principalul învinuit ceva mai târziu.

Procurorii menționează că anterior, învinuitul principal a mai fost judecat pentru transmiterea drogurilor și pentru furt, iar în 2022 își ispășise pedeapsa.

Conform procurorilor, omorul a fost comis într-o seară de vineri, aproape de miezul nopții, atunci când cu toții erau în stare de ebrietate.

Astfel, între cei doi învinuiți trimiși acum în judecat, s-a iscat un conflict care a degenerat într-o bătaie cruntă a celui de-al treilea bărbat de către cei doi, iar în final principalul învinuit a aruncat în capul acestuia cu un borcan.

„Dimineața, aceștia au observat că bărbatul cu vârsta de 37 de ani, pe care l-au bătut cu mâinile și picioarele peste cap, în piept și regiunea gâtului a decedat. Ca să-și ascundă urmele, învinuiții au mutat corpul neînsuflețit într-o altă încăpere a subsolului, după care l-au învelit într-o pătură, l-au stropit cu clor și înălbitor ca să prevină răspândirea mirosului, precum și au camuflat corpul cu nisip. Ulterior, corpul neînsuflețit a fost depistat în luna mai 2025 de către angajații Inspectoratului General al Poliției”, a scris PG.

Ulterior, două tinere care trăiau în acel subsol, se mutaseră „de frică să nu devină și ele victime ale omorului, așa cum periodic erau bătute“.

„Totuși, la aproximativ două luni de la comiterea omorului, principalul învinuit a venit la acestea care adormiseră sub un arbore dintr-o poiană. Acesta a trezit-o pe victima cu vârsta de 29 de ani lovind-o și a târât-o de mână (inclusiv pe asfalt) timp de aproximativ 10 minute într-o altă locație, după care cu aplicarea forței fizice a violat-o”, a adăugat PG.

Învinuiții riscă până la 20 ani închisoare sau chiar detenție pe viață

Urmare a investigațiilor penale de comun cu ofițerii de Poliție, cei doi au fost reținuți, iar la solicitarea procurorilor au fost plasați în arest preventiv, unde se află și acum, în stadiul examinării dosarului penal în judecată.

Potrivit Codului penal, omorul comis de două sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenție pe viaţă, iar actul sexual neconsimțit pe care principalul învinuit l-a avut cu tânăra victimă se pedepsește cu închisoare de până la 7 ani.