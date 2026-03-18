DOC Procesul de înscriere a copiilor la grădinițe a fost simplificat, anunță Guvernul

Înscrierea online a copiilor la grădinițe ar putea deveni „mai simplă și mai rapidă”. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 18 martie, Conceptul Sistemului informațional „e-Admitere” în învățământul general, nivelul educația timpurie.

Noul sistem va permite înscrierea copiilor într-un mod unificat la nivel național și va face procesul de admitere mai transparent și mai corect, se spune într-un comunicat al Guvernului.

„De asemenea, va fi redus riscul de erori, dublări sau tratamente preferențiale. Alte avantaje sunt creșterea accesului la educația timpurie, dar și reducerea interacțiunii birocratice dintre cetățeni și instituții.

Inițiativa face parte din eforturile de digitalizare și debirocratizare a proceselor din domeniul educației. Toți au de câștigat: pe de o parte, părinții, iar pe de altă parte – angajații instituțiilor de învățământ, care vor petrece mai puțin timp cu documentele și vor avea mai mult timp pentru copii și pentru organizarea procesului educațional”, susțin reprezentanții Executivului.

Conform hotărârii, mijloacele financiare destinate dezvoltării Sistemului informațional „e-Admitere” în învățământul general nivelul educația timpurie, vor fi asigurate din volumul mijloacelor financiare aprobate anual în cadrul centralizatorului la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, echivalent cu 0,75% din plafonul pentru învățământul preșcolar.