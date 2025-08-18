DOC O companie care a figurat în „cea mai mare amendă din istoria R. Moldova pentru înțelegere de cartel” – obligată să achite 7,5 milioane de lei. Decizia CSJ

Una dintre cele patru firme care au primit cumulativ „cea mai mare amendă din istoria R. Moldova pentru înțelegere de cartel”, în sumă de circa 91 de milioane de lei, a fost obligată de Curtea Supremă de Justiției (CSJ) să-și achite partea ei de amendă, circa 7,5 milioane de lei. Celelalte trei companii amendate se judecă, în continuare, litigiile fiind pe rolul instanțelor de judecată.

Prin decizia CSJ din 16 august 2025, au fost casate hotărârile Judecătoriei Chișinău și a Curții de Apel Chișinău prin care fusese anulată hotărârea Consiliului Concurenței de a amenda firma SA „Fertilitatea-Chisinau”, împreună cu alte întreprinderi pentru „participarea în acorduri orizontale de tip cartel dur”.

Cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Fertilitatea – Chișinău” împotriva Consiliului Concurenței „se respinge ca fiind neîntemeiată. Se anulează măsurile de asigurare aplicate prin încheierea din 19 mai 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, menținută prin decizia din 12 iulie 2021 a Curții de Apel Chișinău. Decizia este irevocabilă”, se arată în hotărârea CSJ.

La 26 martie 2021, Consiliul Concurenței (CC) a adoptat decizia prin care a constatat încălcarea prevederilor legii concurenței prin stabilirea/fixarea directă a prețurilor de vânzare și a altor condiții de tranzacționare la comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de marca Bayer în anii 2015-2018 și a decis să aplice o amendă S.A. „Fertilitatea-Chișinău” în proporție de 4% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior sancționării, ceea ce constituie suma de 7,5 milioane de lei.

Prin aceeași decizie a Consiliului, Cooperativa de Întreprinzător „Agrostoc” a fost obligată să achite o amendă de 5% din cifra totală de afaceri realizată în anul anterior sancționării, circa 32,5 de milioane de lei. Au fost amendate alte două companii. SRL „Diazchim” a fost obligată să achite o amendă de 5% din cifra de afaceri – 28,2 de milioane de lei, iar SRL „Bioprotect” a fost obligată de CC să achite o amendă de 4% din cifra de afaceri, adică circa 22,69 de milioane de lei.

Constatările CSJ

„Dacă SA Fertilitatea-Chisinau ar fi stabilit în mod liber prețurile, fără a ține de practicile celorlalte întreprinderi, atunci ar trebui să fie cazuri când prețurile sale să fie mai mari ca la concurenți, chiar dacă și nesemnificativ, cazuri când prețurile sale să fie mai mici cu 10, 15, 20 %, or, marja pe care o practicau concurenții de 25 – 30 % ar permite acest lucru. Însă, astfel de situații nu s-au confirmat, deoarece SA Fertilitatea-Chisinau așa cum reiese din mesajele electronice depistate, își coordona listele de prețuri cu cei cărora trebuia să le fie concurent. Astfel, susținerea SA „Fertilitatea – Chișinău” din cererea de chemare în judecată și referință precum că, lipsesc careva probe care ar demonstra că Fertilitatea-Chisinau a adoptat comportamentul de stabilire a prețurilor la produsele Bayer propus de Diazchim este o susținere incorectă”, se arată în decizia CSJ.

La fel, Curtea Supremă a constatat că prin comunicările electronice, purtate pe email-urile întreprinderilor implicate „Agrostoc”, „Diazchim”, „Bioprotect” și „Fertilitatea”, au stabilit pe teritoriul R. Moldova „prețuri de piață mai mari cu 28% – 43% decât pe piețele concurente vecine (România și Ucraina) pentru produsele de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de marca Bayer. Faptele date duc la nerespectarea cadrului legal privind stabilirea preţurilor în alte condiţii de tranzacţionare, decât cele prevăzute de lege”, se mai arată în decizia CSJ, analizată de ZdG.

Ce s-a întâmplat cu celelalte trei firme?

Celelalte trei companii amendate se află în litigii cu Consiliul Concurenței. Curtea de Apel Centru va examina pe 30 septembrie 2025 cauza privind recursul Consiliului Concurenței împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău prin care s-a anulat dispoziția emisă de Consiliu în privința firmei „Diazchim”.

În luna martie 2021, reprezentanții companiei „Diazchim” au depus o plângere în adresa Autorității Naționale de Integritate (ANI) reclamând un eventual conflict de interese admis de președintele CC, care au fost respinse de CSJ.

La 15 septembrie 2022 Curtea de Apel Chișinău a decis să suspende aplicarea amenzii în privința „Agrostoc” până la emiterea unei decizii irevocabile. Pentru data de 8 octombrie 2025 este programată o nouă ședință de examinare în fond a cauzei la Judecătoria Chișinău.

La 23 decembrie 2021, Curtea de Apel Chișinău a menținut încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 30 aprilie 2021, prin care a fost admisă cererea SRL „Bioprotect” privind suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenței, până la emiterea unei decizii definitive.

Astfel, fondul cauzei este examinat la Judecătoria Chișinău, următoarea ședință fiind programată pentru data de 29 septembrie 2025.

În 2021, Consiliul Concurenței, condus atunci de fostul deputat Marcel Răducan, a anunțat că ar fi destructurat cel mai mare cartel depistat vreodată în R. Moldova. Membrii Consiliului au constatat că acesta activa pe piața produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, aplicând cea mai mare amendă din istoria instituției: 91 de milioane de lei pentru patru agenți economici din domeniu, „Agrostoc”, SRL „Diazchim”, SRL „Bioprotect” și SA „Fertilitatea-Chișinău”.

Cele patru companii amendate au negat existența unei înțelegeri de cartel și au pus la îndoială obiectivitatea investigației. Ei considerau că, de fapt, prin aplicarea celei mai mari amenzi administrative din istoria R. Moldova, se urmărea scopul de „a elimina patru concurenți”, întrucât familia președintelui Consiliului, prin intermediul unei companii, deține licență în domeniul produselor de uz fitosanitar.

„Nu ne rămâne decât să vedem dacă banii câștigați pe seama agricultorilor lucrează împotriva organelor de control ale statului”

În 2021 Consiliul Concurenței a scris că în rezultatul investigației, „au fost acumulate probe directe care dovedesc cu certitudine comunicarea între întreprinderi prin care se fixează prețurile și unele condiții de tranzacționare a produselor de uz fitosanitar către întreprinderile agricole de pe teritoriul țării. Ca rezultat al acestor înțelegeri de cartel, Consiliul Concurenței a constatat că prețurile la produsele similare vândute pe teritoriul României și Ucrainei sunt cu aproximativ 28-43% mai mici decât în R. Moldova”, anunța Consiliul Concurenței.



