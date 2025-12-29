DOC Jaful armat de la Metro. Unul dintre atacatori a contestat în instanța de judecată un comunicat prin care procurorii anunțau despre înăsprirea pedepselor. Hotărârea Curții de Apel

Judecătorii Curții de Apel Centru au reconfirmat dreptul procurorilor de a informa presa și opinia publică cu privire la înăsprirea pedepselor aplicate celor patru atacatori din 2014 ai încasatorilor Victoriabank de la magazinul Metro, a anunțat luni, 29 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat.

Atacul, în care au fost trase peste 50 de gloanțe, a provocat moartea unui încasator și rănirea altor doi, de la care atacatorii au furat două genți cu peste 1 500 000 de lei. În consecință, în 2016, aceștia au fost condamnați la pedepse cuprinse între 13 și 24 de ani de închisoare, iar în 2021 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat înăsprirea pedepselor: detenție pe viață pentru liderul grupului și un complice, precum și pedepse de câte 25 de ani de închisoare pentru ceilalți doi atacatori.

Totuși, liderul atacatorilor nu a fost de acord cu publicarea de către procurorii PCCOCS a comunicatului de presă și l-a contestat în instanța de judecată în 2022.

„Acesta contestase publicarea comunicatului de presă, inclusiv din motivul faptului că hotărârea judecătorească privind dosarul acestora nu a fost finală. Între timp, în 2024 s-au pronunțat judecătorii Curții Supreme de Justiție, care au respins contestația privind decizia Curții de Apel despre înăsprirea pedepselor, despre care anunțaseră procurorii PCCOCS.

Așadar, urmare a examinării contestării comunicatului de presă al procurorilor specializați de către liderul atacatorilor și prezentării contraargumentelor de către purtătorul de cuvânt al PCCOCS, în vara lui 2025 Judecătoria Chișinău i-a respins acțiunea condamnatului.

Acum, după ce condamnatul a contestat și la Curtea de Apel Centru acel comunicat de presă, instanța de apel i-a respins și ea contestarea și a subliniat faptul că „comunicatul de presă din 20 decembrie 2021, pe pagina web oficială al PCCOCS atestă o transparență clară și a fost publicat atât după terminarea urmăririi penale și după pronunțarea sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 10 iunie 2016, cât și nemijlocit după emiterea și publicarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021, ceea ce denotă, fără echivoc, și respectarea prezumției nevinovăției reclamantului, la caz, nefiind menționate numele și prenumele său”.

Totuși, potrivit legii, condamnatul poate contesta și la instanța supremă această decizie a instanței de apel.

Pe 11 noiembrie 2024, judecătorii CSJ au menținut decizia Curții de Apel Chișinău din decembrie 2021 prin care doi protagoniști ai jafului armat de la Metro au fost condamnați la câte 25 de ani de închisoare, iar alții doi au primit detenție pe viață. Hotărârea a fost pronunțată pe 11 noiembrie 2024.