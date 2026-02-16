Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat după ce o mamă a publicat un video în care arată condițiile din Secția de Pediatrie: gândaci, saltele murdare și băi nefuncționale

Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, a demisionat din funcție, anunțul a fost făcut luni, 16 februarie, de ministrul Sănătății, Emil Ceban. Se întâmplă după ce săptămâna trecută o mamă a făcut public un filmuleț în care arată condițiile din secția de Pediatrie a spitalului.

Femeia arăta în videoclipul postat pe 11 februarie pe rețelele de socializare saltele murdare, prezența gândacilor și o baie nefuncțională. Ulterior, la solicitarea Ministerului Sănătății a fost efectuat un controlul de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, care a confirmat existența unor nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice, precum și organizarea proceselor interne.

În aceeași zi, Spitalul Raional a scris că „zilnic se efectuează lucrări de curățenie și dezinfecție, conform normelor sanitare”.

„Secția vizată a fost utilizată anterior, timp de aproximativ un an, pentru spitalizarea pacienților vârstnici, în contextul necesităților medicale generate de efectuarea reparației capitale a Secției Geriatrie. Imediat după transferul pacienților vârstnici în Secția Geriatrie nou reparată, administrația a planificat efectuarea reparației curente a secției vizate. Având în vedere fluxul sporit de pacienți pediatrici în Secția Pediatrie, s-a decis dislocarea unui număr suplimentar de paturi în alte două saloane”, a precizat Spitalul.

Pe 16 februarie, ministrul Sănătății a scris că activitatea secției vizate în imaginile apărute în spațiul public a fost sistată temporar, până la remedierea integrală a deficiențelor și asigurarea unor condiții conforme pentru pacienți.

„Directoarea spitalului a fost eliberată din funcție în baza cererii de demisie, iar interimatul va fi asigurat până la desemnarea unui nou manager. În 2026 sunt planificate investiții de aproape 9 milioane de lei din bugetul de stat. Investițiile sunt indispensabile, însă ele nu pot substitui responsabilitatea managerială. Siguranța pacienților și a personalului medical trebuie să fie prioritatea de bază a fiecărui manager”, a mai scris ministrul.

Totodată, potrivit lui Ceban, au fost făcute o serie de recomandări privind remedierea urgentă a problemelor legate de infrastructură, instalații, gestionarea deșeurilor medicale, respectarea regimului sanitaro-antiepidemic și organizarea corectă a documentației obligatorii.