Declarația de avere a premierului Munteanu: venituri de milioane în lei, conturi în străinătate și mai multe proprietăți

Prim-ministrul Alexandru Munteanu declară venituri de peste patru milioane de lei pentru anul 2024. Acesta are în proprietate două terenuri agricole, două apartamente, o casă și deține numeroase conturi bancare în mai multe țări, potrivit declarației de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate.

Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat pentru anul 2024 venituri din mai multe activități. Acesta a primit un salariu de aproximativ 16 mii de grivne, sau aproximativ 6 mii de lei, pentru funcția de Director al reprezentanței 4i Capital Partners din Ucraina.

În cadrul aceleiași firme, pentru genstiune și investiții, Alexandru Munteanu a obținut venituri de peste 245 de mii de dolari, echivalentul la aproximativ 4,1 milioane de lei.

Bunuri mobile și imobile

Potrivit declarației, Alexandru Munteanu este proprietarul a două terenuri agricole din 2022. Premierul mai deține și două apartamente. Unul obținut prin donație, cu suprafața de 70 de metri pătrați și valoarea de piață de peste 1,4 milioane de lei, iar un alt apartament, cumpărat în 2023, având 136 de metri pătrați, are valoarea de piață de aproximativ 677 de mii de euro.

Acesta mai are în proprietate și o casă de locuit, cumpărată în 2007, de 470 de metri pătrați, valoarea căreia este de peste două milioane de grivne.

Prim ministrul a declarat că nu deține niciun bun mobil.

Activele financiare ale premierului

Alexandru Munteanu a menționat în declarația de avere pentru anul 2024 aproximativ 14 conturi bancare din diverse țări. Cele mai multe sunt în România – 5, trei în Ucraina, două în R. Moldova și câte un cont bancar în Italia și SUA. Conturile însumează aproximativ 2 milioane de lei.

La secțiunea cote-părți și acțiuni în companii, Alexandru Munteanu a declarat trei companii. Este vorba despre 4i Capital Partners LLC (cota de participare 100%), care oferă servicii de consultanță financiară și investiții, Venbest Security Services (cota de participare 16.5%) – servicii de pază și securitate și JSC VGP Ruta Ukraine (cota de participare 21.86%) – fabricarea produselor din hârtie.

Actualul premier declară că nu are nici o datorie pentru anul 2024.

Declarația de avere a premierului Alexandru Munteanu pentru anul 2024 a fost depusă pe 28 noiembrie 2025.