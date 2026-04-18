De Paștele Blajinilor, nu faceți schimb formal de pomeni. Îndreptați milostenie către cei care au cu adevărat nevoie!

Preotul Maxim Melinte a formulat 14 reguli și îndemnuri pentru trăire creștinească de Paștele Blajinilor.

1. Nu faceți schimb formal de pomeni unii cu alții, ci îndreptați milostenie către cei care au cu adevărat nevoie! Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta (Sir. 7,35). Căci flămând am fost şi mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi mi-aţi dat să beau; străin am fost şi m-aţi primit; gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi m-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. (Matei 25,36).

2. Aprindeți o lumânare și rugați-vă pentru cei adormiți!

Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii. (1 Timotei 2,1).

3. Amintiți-vă despre faptele demne ale înaintașilor voștri, îndemnând și copiii să le urmeze pilda cea bună!

Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. (Evrei 13,7).

4. După plecarea din cimitir, să păstrăm curățenia și să nu lăsăm mâncare pe morminte, căci cei adormiți nu au nevoie de acestea, ci de rugăciunile și dragostea noastră!

Căci la înviere (cea de obște), (sufletele) nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. (Matei 22,30).

5. Să păstrăm liniștea, decența și respectul la morminte: să evităm consumul de alcool, fumatul, vorbe urâte și orice comportament nepotrivit acest loc sfânt! Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: … nici beţivii, nici batjocoritorii, … nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6,9-10).

6. Faceți masa de pomenire acasă sau amenajați o masă pentru cei din familii defavorizate!

Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6,2-4).

Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14,12-14).

7. Să dăm mărturie prin comportamentul nostru că suntem oameni credincioși, cu bun simț, blândețe și respect față de ceilalți! Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. (Efeseni 4,29). Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. (Efeseni 5,2).

8. Îmbrăcați-vă decent din respect pentru cei răposați (și bărbați, și femei, și copiii)!

Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3,3-4).

9. Nu dați importanța superstițiilor, ci urmați învățăturile Evangheliei și ale Sfinților Părinți!

Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă” (1 Timotei 4;7).

10. Aveți grijă de mormintele strămoșilor voștri! A avea grijă de mormintele apropiaţilor este o dovadă de iubire.

11. Mormintele de lux nu sunt creștinești! Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru părinții evlavioși: sunt cea mai bună împodobire a părinților vii și cel mai bun monument al părinților morți. (Sfântul Ierarh Vasile cel Mare).

12. Coroanele costisitoare, care ajung adesea la gunoi, nu ajută sufletele celor adormiți!

13. Atâta timp cât așteptați ca preotul să vină la mormântul vostru și să vă facă rânduiala cuvenită, recomand ca membrii familiei să citească „Acatistul pentru cei adormiți”! Când te rugai tu şi nora ta Sara, eu duceam pomenirea rugăciunii voastre înaintea Celui Sfânt şi când îngropai tu pe cei morţi, încă eram cu tine. (Tobit 12, 12).

14. Trăiți această zi în lumina Învierii!

Paștele Blajinilor nu este doar o zi a amintirii, ci și a nădejdii că moartea a fost biruită prin Iisus Hristos, iar cei adormiți sunt vii în Dumnezeu.

„Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii” (cf Matei 22,32).