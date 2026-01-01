De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la euro. Este a 21 țară din UE care adoptă moneda unică

Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026. Cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, Bulgaria va deveni al 21-lea stat care intră în zona euro. Aderarea la zona euro nu înseamnă doar trecerea la bancnote și monede comune, ci și acces la deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene, inclusiv influențarea ratelor dobânzilor, a politicilor de lichiditate și a regulilor de stabilitate financiară, notează Digi 24.

Banca Centrală Europeană (BCE) a subliniat într-un comunicat că „este un moment de însemnătate istorică pentru țară și o ocazie importantă pentru cetățenii și companiile din întreaga zonă euro. Tranziția va aduce mai multă stabilitate economică, tranzacții mai ușor de efectuat și o integrare mai puternică la nivelul întregii Europe. În cazul Bulgariei, adoptarea monedei euro contribuie la crearea unei baze mai solide pentru dezvoltare și reziliență pe termen lung.

Schimbarea poate provoca nelămuriri și îngrijorări. Cu toate acestea, BCE și autoritățile naționale colaborează îndeaproape cu scopul de a asigura o tranziție fără sincope pentru toate părțile implicate, printr-o planificare atentă și acordarea unei atenții deosebite stabilității prețurilor”, potrivit BCE.

Simbolurile redate pe monedele bulgare sunt cele douăsprezece stele de pe drapelul european și o serie de personalități marcante din istoria națională a Bulgariei.