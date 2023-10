De ce se întorc acasă ruşii refugiaţi peste hotare? (DW)

După declanşarea războiului în Ucraina şi anunţul ordinului de mobilizare, în 2022, sute de mii de ruşi au fugit peste hotare. Între timp, unii s-au întors acasă, dar au din nou gânduri de plecare, scrie Deutsche Welle.

După invazia rusă în Ucraina, pe 24 februarie 2022, „Kira” a fugit întâi în Georgia şi după aceea în Israel. „Anna” s-a refugiat în Armenia iar „Iuri” a părăsit în toamna anului 2022. Când Putin a dat ordinul de mobilizare, el a plecat în grabă în Kazahstan. Deşi condamnă războiul lui Putin, aceşti ruşi s-au întors, între timp, acasă.

„Rănile din sufletul meu trebuie să se vindece”

„Kira” are 27 de ani. „La vremea aceea părea imposibil de rămas în Rusia”, îşi argumentează ea fuga. Din Georgia a plecat în Israel, unde a frecventat cursurile unei facultăţi şi a primit o bursă. În vara anului 2022, bursa i-a fost micşorată iar permis de muncă în Israel nu avea. De aceea a aplicat pentru un post la o organizaţie din Rusia. „Voiam să evoluez profesional. Am primit o şansă, aşa că am profitat”, subliniază „Kira”.

S-a întors în Federaţie, dar a rămas înscrisă în continuare la facultatea din Israel. „Rănile din sufletul meu trebuie să se vindece şi evit să merg în oraşe mari. Dezaprob tot ceea ce se întâmplă în Rusia şi, adesea, mi-aş dori să nu mai ştiu de nimic. Dar Israelul a fost pentru o mine o ţară dificilă”, povesteşte tânăra.

„Fugeam de mine însămi”

„Armenia a fost pentru mine o decizie din impuls. Acolo mi-am dat seama că, de fapt, nu voiam să fiu în ţara aceea, ci fugeam de mine însămi”, mărturiseşte „Anna”. Femeia s-a refugiat în Armenia în aprilie 2022. Are 31 de ani, este manager de marketing şi putea să lucreze în Homeoffice. După câteva luni de şedere în Armenia a decis să revină acasă. „A fost vorba despre a mă întoarce în Rusia şi de a recunoaşte faptul că toţi împărţim responsabilitatea”, spune ea.

„Nu vreau ca toată lumea să creadă că războiul este ceva normal. Dacă mi-ar spune cineva pe stradă că războiul este un lucru normal, i-aş răspunde că e total nebun. Dar nu poţi trăi o lungă perioadă de timp cu teamă”, adaugă „Anna”.

„Practic, prietena mea m-a scos afară din casă”

„Iuri” este programator. Spune că la începutul războiului n-a intrat în panică şi nici ordinul de mobilizare nu l-a speriat. „În schimb, prietena mea era foarte îngrijorată. Nu putea să doarmă şi, practic, m-a scos afară din casă. Nu ştiam ce mă aşteaptă. Ne-am gândit că înapoi ne putem întoarce oricând, dar de plecat peste hotare doar atunci era posibil.”

„Iuri” a petrecut mai multe luni în Kazahstan, după care s-a mutat în Kîrgîstan. „Credeam că situaţia se va rezolva repede şi am aşteptat al doilea ordin de mobilizare. Trăiam cu şase bărbaţi într-un apartament închiriat. Dar nici după o jumătate de an nu s-a schimbat nimic. Doar rubla s-a devalorizat şi preţurile au crescut. Unii apropiaţi de-ai mei s-au întors în Rusia”, îşi aminteşte „Iuri”.

În iarnă s-a întors şi el acasă. „Nu mi-a fost dor de Rusia, dar voiam să mă întorc acasă, în locuinţa mea”, adaugă el. Familia – între care un frate cu dizabilităţi – şi femeia cu care este împreună de 13 ani trăiesc în Federaţie.

Cel puţin două valuri de emigrare

Conform demografilor, care se bazează pe statisticile ţărilor-gazdă şi pe comunicatele autorităţilor, în 2022 au plecat din Rusia între o jumătate de milion şi 800.000 de oameni, în două valuri: după înaintarea trupelor ruse în Ucraina şi după anunţul preşedintelui Putin privind mobilizarea.

„Mulţi oameni nu au ajuns în ţările în care doreau, de fapt, să ajungă. Cei mai mulţi au schimbat cel puţin o dată ţara. Din câte am auzit eu, recordul l-a bătut un cuplu, care a fost în şase ţări”, spune sociologul rus Liubov Borusiac. Specialistul mai este de părere că mulţi ruşi au ajuns, practic fără acte şi cu puţini bani în buzunar, în ţări, la care nu s-ar fi gândit niciodată. „O parte dintre ei s-au întors în Rusia, cel puţin pentru o vreme.”

Conform unui studiu realizat în comunitatea refugiaţilor ruşi, al echipei de cercetare OutRush, 16% dintre persoanele care au părăsit Federaţia după 24 februarie 2022 s-ar fi întors acasă. Două treimi din persoanele chestionate au declarat că au revenit doar temporar în Rusia.

Încotro vor porni data viitoare?

„Iuri” spune că el şi prietena lui s-au gândit mult dacă să părăsească Rusia sau nu, dar n-au ştiut unde s-ar putea duce. Nici acum nu ştiu ce vor face. „Ne-ar plăcea să rămânem în Rusia, dar regimul şi politica acestuia sunt o problemă”, mărturiseşte bărbatul.

Pe „Anna” o copleşeşte tristeţea să constate că, pur şi simplu, ruşii îşi văd în continuare de vieţile lor. „Am senzaţia că sunt într-un film, în care fiecare se preface că totul este normal. Pentru mine este foarte greu uneori şi foarte trist să văd cum se înrăutăţesc lucrurile”, se plânge ea. „Anna” spune că mai mult de un an nu mai stă în Rusia. Ar vrea să se stabliească la Berlin sau în Bali.

Şi „Kira” se gândeşte unde să plece. Cele mai bune opţiuni ar fi pentru ea Statele Unite, Canada, Marea Britanie şi Germania.