Dan Perciun, în contextul scandalului de la Moldatsa și al demisiei lui Radu Marian de la conducerea unei comisii: „Din exces de încredere, au fost comise și greșeli…Vom corecta ce este de corectat”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, membru al partidului de guvernământ, susține că ceea ce s-a întâmplat la Întreprinderea de Stat „Moldatsa” a fost „o eroare sistemică, un eșec de a reacționa la timp și de a investiga suficient semnalele care veneau”. Potrivit acestuia, „furia oamenilor este de înțeles și este perfect justificată”. Mesajul vine după ce deputatul Radu Marian a anunțat că-și va depune demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al întreprinderii.

„Vom corecta ce este de corectat, responsabilii vor fi sancționați, iar lecțiile vor fi învățate”, menționează Perciun într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„(…) A fost o situație speculată cu iscusință de un escroc și un abuz de încredere din partea celor care s-au lăsat ademeniți de propriul interes financiar. Furia oamenilor este de înțeles și este perfect justificată. În această situație, trebuie să existe o asumare de responsabilitate: în primul rând la Moldatsa, apoi la APP, apoi în consiliul de administrație, apoi în rândul celor care trebuiau să monitorizeze situația din întreprinderile de stat.

Credibilitatea se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. În următoarea perioadă vor trebui luate decizii dificile, dar necesare, dacă vrem să recâștigăm, ca guvernare și ca partid, această credibilitate. Va fi o misiune grea, dar nu imposibilă.

Evident, lucrurile vor fi speculate de o opoziție politică alcătuită dintr-o adunătură de trădători, țipălăi și populiști fără niciun fel de viziune reală de dezvoltare a țării, a căror singură abilitate este diseminarea falsurilor pe rețele. Vor specula la greu această supărare justificată a celor care au avut încredere în noi și acest eșec de a verifica totul, constant, peste tot.

Important acum este însă să nu aruncăm copilul odată cu apa. Să nu uităm ce am realizat până acum, din ce mocirlă am ieșit și care sunt obiectivele majore pentru următoarea perioadă. Da, este adevărat: am ridicat extrem de mult standardele de integritate. Am făcut-o asumat și, da, acum este momentul să ne ridicăm la nivelul propriilor standarde. Statul este o mașinărie complexă. Întotdeauna există riscul unor derapaje, dar contează, în primul rând, cum reacționezi la ele.

E nevoie de o corecție de curs și în partid, și în administrarea statului. Asemenea vulnerabilități pot exista și în alte zone, iar datoria noastră este să facem această analiză internă și să intervenim ferm acolo unde trebuie intervenit. Cred că avem capacitatea să o facem, pentru că principiile de la care am pornit rămân aceleași și, întotdeauna, în echipă am pus obiectivele mari pentru țară mai presus de orice altceva. Gestul lui Radu se înscrie exact în această logică (…). Dar, din exces de încredere, au fost comise și greșeli, iar acum a ales să facă un pas în urmă (…)”, a spus Dan Perciun.

Luni, 29 iunie, deputatul PAS Radu Marian a a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa și că „au copilărit într-o ogradă”.

„Situația creată în jurul problemelor de la Moldatsa a lovit, din păcate, în credibilitatea întregii echipe. Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință. Nu știam despre abuzurile salariale care se făceau. Comisia de cenzori și Inspecția financiară trebuie acum să investigheze cazurile de abuzuri financiare. Condamn astfel de comportamente.

(…) Vreau să cred că am făcut tot ce am putut pentru Republica Moldova și pentru drumul nostru european, chiar dacă am comis și erori. Însă pot spune cu mintea împăcată că nu am urmat interese ascunse, nu am tras foloase personale. Îmi poate verifica orice instituție veniturile, bunurile și activitatea (…)”, a spus Marian.

CV-ul cu informații false al lui Dumitru Vangheli, demis de la șefia Moldatsa după ancheta ZdG, a fost recomandat de deputatul PAS Radu Marian. Parlamentarul a recunoscut că l-a propus pentru această funcție, informație confirmată și de Maia Sandu la emisiunea În Profunzime de la Pro TV pe 25 iunie: „E un om care a zis: «Iată un CV bun, vine din diaspora»”. Radu Marian a recunoscut că a greșit, iar președinta a afirmat că acesta „a venit cu cea mai bună intenție”.

„E un om care a zis: «Iată un CV bun, vine din diaspora». Nu avem foarte mulți oameni, avem multe funcții publice, inclusiv manageriale pentru care nici astăzi nu am găsit oameni care să fie și potriviți din perspectivă profesionistă și integri, că de ăștia căutăm. Radu (Marian, n.r.) a venit cu cea mai bună intenție și nu pot să-l suspectez absolut de nimic pentru că nu a tras niciodată foloase personale ilegale din aceste lucruri”, a declarat Maia Sandu.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.