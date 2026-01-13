„Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO și UE”, a declarat premierul Groenlandei

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și UE”.

Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă, împreună cu prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, cu scopul de a forma un front comun împotriva amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie CNBS.

„A venit momentul să stăm împreună”, a mai spus Nielsen, care a fost completat de prim-ministra Danemarcei: „Nu a fost ușor să rezistăm presiunilor complet inacceptabile din partea unuia dintre cei mai apropiați aliați ai noștri, de o viață întreagă. Dar există multe indicii că partea cea mai grea este încă în față”.

După operațiunea militară a SUA în Venezuela, Donald Trump a declarat că „ne trebuie în mod absolut Groenlanda, iar UE are nevoie ca aceasta să fie a noastră”. Ulterior, Casa Albă a spus că Donald Trump discută „activ” cu echipa sa variantele prin care poate să cumpere Groenlanda.

Danemarca solicită o reuniune NATO privind Arctica

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că va participa lunea viitoare, la Bruxelles, la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta securitatea în Arctica, alături de Motzfeldt din Groenlanda.

Danemarca plănuiește o prezență militară mai amplă în Groenlanda, cu participarea altor țări NATO la exerciții și antrenamente în 2026, a spus ministrul apărării.

„A fost o prioritate daneză în ultimii câțiva ani să avem o discuție în cadrul NATO, dar mai ales să obținem o atenție sporită din partea NATO în legătură cu chestiunile privind prezența Alianței în și în jurul Arcticii”, a declarat Poulsen.

În același timp, congresmanul republican Randy Fine a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților a Statelor Unite pentru „anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat american”. Congresmanul a explicat că inițiativa sa vizează asigurarea intereselor strategice de securitate națională ale Statelor Unite în Arctica și contracararea amenințărilor tot mai mari din partea Chinei și a Rusiei.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care nu îl putem ignora – este o resursă vitală de securitate națională. Oricine controlează Groenlanda controlează căile maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite. America nu poate lăsa acest viitor în mâinile regimurilor care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea”, a scris oficialul american.

Conform proiectului, președintele SUA va fi autorizat să întreprindă orice acțiune necesară pentru anexarea sau dobândirea Groenlandei ca teritoriu al Statelor Unite. Legislația necesită un raport complet către Congresul SUA, care să prezinte modificările legislației federale pentru a accepta Groenlanda ca stat oficial al SUA.