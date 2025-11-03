Cutremur puternic de 6,3 grade în Afganistan. Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 600 sunt rănite

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului, soldat cu moartea a cel puțin 20 de persoane, rănirea a sute de persoane și avarierea Moscheei Albastre istorice a orașului, au declarat autoritățile, iar numărul morților este probabil să crească, scrie Reuters.

Serviciul de Proces Geologic al Statelor Unite a declarat că seismul a avut loc la o adâncime de 28 km în apropiere de Mazar-e Sharif, un oraș cu aproximativ 523 000 de locuitori, renumit pentru altarele și siturile sale istorice.

Mohammad Rahim, un supraviețuitor din districtul Tashqurghan, aproape de epicentrul cutremurului, a declarat că pământul s-a cutremurat violent timp de aproximativ 15 secunde.

„Când am ieșit în sfârșit afară, era atât de mult praf în aer încât nu puteam vedea nimic”, a declarat el pentru Reuters în timp ce stătea în fața unei clădiri prăbușite.

Mama și fratele său, care erau amândoi prinși în dărâmături, au fost în cele din urmă eliberați de echipele de salvare și de alți localnici, a spus el.

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și 643 au fost rănite, dintre care 25 sunt grav, potrivit cifrelor preliminare ale Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor din Afganistan.

„Echipele noastre de salvare și medicale au ajuns în zonă, iar toate spitalele din apropiere au fost puse în așteptare de către conducere pentru a trata răniții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Sharfat Zaman.

Imaginile publicate de Ministerul Apărării din Afganistan au arătat echipe de salvare militare săpând prin moloz și scoțând din pământ trupul unei tinere fete. Reuters nu a putut verifica independent locația și data imaginilor.

Misiunea Națiunilor Unite din Afganistan a anunțat, într-o postare pe platforma de socializare X, că se află la fața locului pentru a sprijini eforturile de salvare.

„Suntem alături de comunitățile afectate și vom oferi sprijinul necesar”, se arată în postare.India, care a încercat să restabilească relațiile cu talibanii după ruperea legăturilor diplomatice în urma preluării Afganistanului în 2021, a promis, de asemenea, sprijin.

„Materialele de ajutor indiene pentru comunitățile afectate de cutremur sunt predate astăzi. În curând vor ajunge și alte provizii de medicamente”, a declarat ministrul de externe Subrahmanyam Jaishankar într-o postare pe X.

Cutremurul a avariat o parte din Moscheea Albastră, considerată unul dintre cele mai sfinte locuri din Afganistan și despre care se crede că este locul de veci al vărului și ginerelui profetului Mahomed, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh, Haji Zaid.

Cutremurul a întrerupt alimentarea cu energie electrică în toată țara, inclusiv în capitala Kabul, a anunțat compania națională de energie Da Afghanistan Breshna într-un comunicat.

Afganistanul este deosebit de vulnerabil la cutremure, deoarece se află pe două falii active care au potențialul de a se rupe și de a provoca pagube extinse.

Peste 2200 de persoane au fost ucise și alte mii au fost rănite în urma unui cutremur și a unor replici puternice care au lovit țara la sfârșitul lunii august.