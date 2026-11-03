Cum vor fi reprezentate satele mici în consiliile primăriilor amalgamate? Cinci opțiuni, propuse de ADEPT

Reforma administrației publice locale va schimba nu doar numărul primăriilor din R. Moldova, ci și modul în care cetățenii vor fi reprezentați în procesul de luare a deciziilor. Dacă mai multe sate se unesc într-o singură unitate administrativ-teritorială, cine le va reprezenta interesele în noul consiliu local? Vor avea comunitățile mai mici posibilitatea să își aleagă propriii reprezentanți sau riscă să nu aibă niciun consilier? Pentru a răspunde acestor întrebări, Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) a elaborat o notă analitică în care examinează cinci scenarii de reprezentare a localităților în consiliile unităților administrativ-teritoriale (UAT) amalgamate.

Potrivit ADEPT, problema este că actualul sistem electoral nu garantează reprezentarea fiecărei localități în consiliul noii UAT. Astfel, dacă mai multe sate formează o singură primărie, alegătorii vor vota pentru un consiliu comun, iar distribuirea mandatelor va depinde de rezultatul alegerilor și de componența listelor de candidați. Localitățile cu populație mai mică ar putea rămâne fără reprezentanți proprii în consiliu, chiar dacă anterior aveau autorități locale alese distinct.

Nota analitică elaborată de ADEPT examinează cinci scenarii care ar putea fi luate în considerare de autorități:

Păstrarea sistemului actual. Toate localitățile amalgamate aleg un singur consiliu local, fără garantarea unor mandate pentru fiecare comunitate. Sistemul este mai simplu de administrat, dar nu asigură reprezentarea teritorială a tuturor comunităților în noul Consiliu Local. Mandate repartizate pe subdiviziuni electorale. Fostele primării participante la amalgamare ar putea constitui subdiviziuni electorale, cu un număr de mandate de consilieri locali repartizate proporțional cu populația acestora și cu posibilitatea garantării unui mandat minim. Altfel spus, fiecare localitate care a avut primărie până la amalgamare ar avea garantată reprezentare în Consiliul Local al noii unități administrative. Reprezentare extinsă și pentru alte sate componente. Mecanismul subdiviziunilor electorale ar putea fi aplicat inclusiv unor localități care făceau deja parte din comune înaintea actualei reforme. Conform acestui scenariu toate satele care erau anterior parte a unor comune ar putea avea reprezentare garantată în noul Consiliu Local. Mai mulți consilieri în primul mandat după amalgamare. O majorare temporară a numărului de consilieri locali la alegerile din 2027 ar putea facilita o reprezentare teritorială mai diversă în perioada de tranziție (2027-2031), fără a garanta însă mandate pentru fiecare localitate. Reprezentanți ai comunităților și structuri consultative. Localitățile componente ar putea beneficia de mecanisme proprii de participare la procesul decizional, fără modificarea modalității de alegere a consiliilor locale.

„Fiecare scenariu prezintă avantaje și limite. Unele oferă o reprezentare teritorială mai directă, dar presupun modificări legislative și proceduri electorale mai complexe. Altele sunt mai ușor de implementat, însă nu garantează prezența reprezentanților tuturor comunităților în consiliile locale. ADEPT nu recomandă în mod prestabilit unul dintre cele cinci scenarii, ci propune o analiză comparativă care să ajute autoritățile să identifice o soluție echilibrată între eficiența administrativă, reprezentarea democratică și costurile reformei. Un aspect esențial evidențiat de analiză este timpul limitat pentru adoptarea și implementarea eventualelor modificări electorale. Alegerile locale generale din 2027 vor trebui organizate în noua configurație administrativ-teritorială, iar modificarea regulilor de reprezentare necesită pregătiri legislative, tehnice și administrative. Reforma administrativ-teritorială nu trebuie evaluată exclusiv prin prisma reducerii numărului de primării și a eficienței administrative, ci și prin capacitatea noilor autorități locale de a reprezenta interesele tuturor comunităților. Modul în care va fi soluționată această problemă poate influența încrederea cetățenilor în reformă și participarea lor la guvernarea locală”, explică reprezentanții ADEPT.

Documentul a fost transmis Parlamentului și Cancelariei de Stat pentru examinare în procesul de reformă a administrației publice locale.