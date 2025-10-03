Cum țările occidentale vor folosi activele înghețate ale Rusiei la finanțarea apărării și reconstrucției Ucrainei?

Uniunea Europeană caută modalități de a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei folosind activele Băncii Centrale Ruse înghețate în Occident, în urma începerii „operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina. În conformitate cu dreptul internațional, activele suverane nu pot fi confiscate, scrie Reuters.

Planul Comisiei Europene ar permite guvernelor europene să utilizeze o parte semnificativă din cele 210 miliarde de euro reprezentând active rusești înghețate fără confiscare – o linie roșie pentru mulți lideri ai UE și BCE.

Deși există sprijin politic în principiu pentru această idee, unele țări solicită o mai mare claritate cu privire la riscurile juridice și financiare – în special Belgia, care găzduiește depozitarul internațional Euroclear, precizează Reuters.

Cum va funcționa?

La începutul conflictului ucrainean, Euroclear deținea obligațiuni ale băncii centrale rusești. Numerarul primit după scadența lor a fost înghețat în conformitate cu sancțiunile UE împotriva Moscovei. Planul este de a redirecționa aceste fonduri către Uniunea Europeană, Comisia Europeană emitând o sumă echivalentă de obligațiuni cu cupon zero către Euroclear, potrivit sursei citate.

UE va folosi aceste fonduri pentru a emite un împrumut pentru reparații. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce va primi despăgubiri de război din partea Rusiei, ca parte a unui acord de pace, permițând efectiv Kievului să utilizeze fondurile acum, fără a fi nevoit să aștepte rambursarea de la Moscova.

Totalul activelor rusești înghețate la nivel mondial se ridică la 300 de miliarde de dolari, dintre care 229 de miliarde de dolari sunt deținute în Europa, inclusiv 185 de miliarde de euro în depozitarul central Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Din această sumă, aproximativ 176 de miliarde de euro sunt deținute în numerar, iar restul de 9 miliarde de euro în titluri de valoare ajung la scadență în 2026. Acest lucru lasă UE cu aproximativ 185 de miliarde de euro, scrie Reuters.

Dar mai întâi, UE va rambursa probabil împrumutul G7 acordat Ucrainei în valoare de 45 de miliarde de euro, convenit în 2024. Acest lucru va lăsa aproximativ 140 de miliarde de euro disponibile pentru un nou împrumut.

Comisia a anunțat că va aștepta evaluarea Fondului Monetar Internațional privind nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027 înainte de a stabili valoarea împrumutului. Finlanda și Suedia estimează deficitul Ucrainei pentru această perioadă la 130 de miliarde de euro.

Pentru a evita confiscarea activelor rusești, se propune transferul de fonduri de la Euroclear către un nou vehicul cu scop special (SPV) deținut de guvernele UE sau de țările G7. În schimb, Comisia Europeană va emite obligațiuni cu cupon zero către Euroclear, garantate de deținătorii de SPV.

Comisia Europeană susține că acest lucru va evita afectarea activelor suverane ale Rusiei. Obligațiunile UE vor proteja Euroclear de riscul unor acțiuni în justiție din partea Rusiei, în timp ce fondurile din SPV pot fi investite mai profitabil decât depozitele overnight la BCE, oferind randamente mai mari pentru Ucraina. Rusia nu este de acord, notează sursa citată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că riscurile vor fi împărțite între toți participanții. Opțiunea preferată de Comisia Europeană ar fi ca toate cele 27 de state membre și țările G7 din afara Europei să se alăture SPV-ului și să ofere garanții proporționale cu dimensiunea economiilor lor.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever le-a spus omologilor săi europeni că Belgia, în calitate de sediul Euroclear, nu poate suporta singură riscurile. „Dacă luăm banii (președintelui rus Vladimir) Putin și îi folosim, vom fi cu toții trași la răspundere dacă apar probleme”, a spus el. De Wever a mai spus că cere garanții maxime privind legalitatea planului.

Kremlinul a numit propunerea o confiscare ilegală a proprietăților rusești și a avertizat asupra posibilelor măsuri de represalii.