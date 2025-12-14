Cum răspunde premierul Munteanu la întrebările cetățenilor

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns la trei întrebări ale cetățenilor: despre bugetul 2026, pensii mai marii, oportunități pentru tinerii din R. Moldova și despre copiii săi printr-un filmuleț publicat pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Munteanu a mulțumit colegilor de la Ministerul Finanțelor după votarea în prima lectură a bugetului pentru anul 2026.

„A fost o săptămâna plină și s-a terminat cu un eveniment foarte important, s-a aprobat în prima lectură bugetul anului 2026. Eu vreau din tot sufletul să le mulțumesc colegilor mei de la Ministerul Finanțelor, minitrului Andrian Gavriliță pentru o prestație profesionistă și constructivă în plenul Parlamentului”, a declarat Munteanu

Prima întrebare a fost adresată de o bătrână unde îl întreabă când va fi mărită pensia.

„Încercăm să facem cât mai mult pentru cei vârstinici, pentru cei care și-au dăruit viața pentru această țară. Înțeleg că le vine foarte greu, dar în ultimii patru ani, pensia minimă s-a triplat, iar pensiile mediis-au dublat. O să i le indexăm din nou în primăvara anului viitor. Înțeleg că pare puțin, dar vom încerca încontinuare să avem grijă de părinții și buneii noștri”, a răspuns prim-ministrul.

Ce proiecte vor fi implementate în noul an pentru tineret ca să fie toți implicați și să demonstreze un spirit civic?

„Avem tineri foarte talentați dinamici, bine pregătiți, cu studii extraordinare în R. Moldova și ne dorim foarte mult ca acești tineri să continue să-și construiască viața, cariera profesională, aici, acasă. Avem multe programe pentru ei, cum ar fi un adaos de trei mii de lei la salariu timp de un an tinerilor anagajații în șapte domenii cheie. Voucher-ul cultural de o mie de lei pentru programe culturale, cumpărarea cărților, teatru, muzică, stagieri. Sau programe care facilitează obținerea locuințelor. Vrem să continuăm ca tinerii să-și construiască viața aici”, a susținut Alexandru Munteanu.

Totodată, premierul a fost întrebat câți copii are și cu ce se ocupă aceșția.

Acesta a spus că are doi băieți, stabiliți în Statele Unite ale Americii, dar care vor face o vizită în R. Moldova foarte curând.

„Mă mândresc cu băieții mei, deși sunt departe de meleagurile noastre, participă în viața socială a R. Moldova. Băiatul cel mare participă la câteva proiecte de caritate pentru copiii din țară. Cel mic doar și-a început cariera, dar și el este foarte pasionat de meleagurile natale.”

Alexandru Munteanu este un omul de afaceri, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.

Munteanu a fost înaintat la funcția de premier de Partidul Acțiune și Solidaritate, iar pe 31 octombrie a primit votul de încredere a deputaților.