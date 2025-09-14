Propagandiștii ruși au modificat titlurile din presa locală din regiunile Harkov și Lviv. Presa rusă și canalele Telegram difuzează capturi de ecran ale unor știri regionale care descriu presupuse crime comise de militari ucraineni împotriva civililor, a remarcat Ukrinform.

Într-un caz, aceștia susțin că un membru al Forțelor Armate Ucrainene ar fi atacat un trecător în Lviv; în altul, că un soldat ar fi violat o fată de 15 ani într-un cimitir din regiunea Harkov.

În versiunile fabricate, propagandiștii înlocuiesc cuvântul „bărbat” cu „membru al serviciului militar”. De asemenea, nu există mențiuni despre militari în declarațiile oficiale ale poliției, care au fost sursele principale ale știrilor originale.

„Astfel, propaganda rusă își continuă campania de discreditare a armatei ucrainene. Scopul rușilor este de a-i întoarce pe cetățenii ucraineni împotriva Forțelor Armate Ucrainene și de a promova narațiunea falsă conform căreia soldații ucraineni comit crime împotriva civililor”, a relatat Ukrinform.

În realitate, astfel de crime sunt caracteristice soldaților ruși care se întorc acasă din războiul împotriva Ucrainei. De exemplu, în Orenburg, un fost luptător al Grupului Wagner a ucis-o pe mama prietenului său și a rănit un vecin.

Conform datelor open-source, până în februarie 2025, cel puțin 750 de persoane din Rusia au suferit din cauza așa-numiților „eroi ai operațiunii militare speciale”, 378 dintre aceștia fiind uciși.

Așa cum a relatat anterior Ukrinform, propaganda rusă a exploatat în mod repetat rapoartele despre infracțiuni pentru a fabrica povești despre presupuse „crime comise de soldații ucraineni”.