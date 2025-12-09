Cum poți beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit pentru cheltuielile de studii ale copiilor tăi?

Cetățenii pot diminua impozitul pe venit cu suma cheltuită pentru cheltuielile de studii ale copiilor lor. Deputata Victoria Belous a venit cu un mesaj video în care a reamintit despre această măsură fiscală.

„Începând cu acest an, dacă ai cheltuit pentru instruirea copiilor poți să diminuezi impozitul pe venit care trebuie să-l achiți la stat? Dacă ai achitat pentru instruirea copiilor la grădiniță, școală, universitate, la școala profesională, la școala de muzică, arte sau sport ai dreptul să-ți diminuezi venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16 100 de lei”, a comunicat Belous.

Pentru a beneficia este necesar să păstrați contractul, factura și documentul care confirmă achitarea, să depuneți declarația cu privire la impozitul pe venit și să reflectați în declarație aceste cheltuieli.

„În acest mod, îți diminuezi impozitul pe venit pe care trebuie să-l achiți la stat. Este important să depui declarația cu privire la impozitul pe venit și să verifici, poate statul trebuie să-ți restituie o parte din impozitele pe care le-ai achitat pe parcursul anului”, a explicat deputata.

Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege prin care vin cu mai multe măsuri fiscale „de stimulare a unor sectoare economice și eliminării unor discrepanțe legislative”, care ar urma să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2026, a anunțat președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, pe 2 decembrie.

Documentul mai prevede implementarea cotei zero la impozitul pe venit la profitul reinvestit va fi menținută și în 2026 pentru companiile cu o cifră de afaceri de până la 100 de milioane de lei și cel mult 249 de angajați, dar și majorarea plafonului de înregistrare ca subiect al impunerii cu TVA de la 1,2 milioane de lei până la 1,5 milioane de lei.

Scutirea de la plata impozitului pe venit se va aplica pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, inclusiv pentru propriile studii și pentru cele ale copiilor aflați la întreținere, în limita unui plafon anual cumulativ de 20 de mii de lei.