CSP a admis rapoartele de evaluare a integrității etice și financiare emis în privința a trei procurori

Membrii Consiliului Superior al Procuraturii (CSP) au admis în ședință vineri, 12 septembrie, rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința a trei procurori, Mariana Leahu, Victor Muntean și Gheorghe Caragia.

Pe 23 iulie, Mariana Leahu, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a promovat evaluarea integrității etice și financiare în temeiul Legii nr. 252/2023.

În cadrul evaluării externe, Comisia a analizat informațiile colectate relevante, privind etica și integritatea financiară. Procesul a inclus și o audiere publică, în care Mariana Leahu a avut ocazia să răspundă întrebărilor membrilor Comisiei. Pe baza concluziilor formulate, Comisia a stabilit că aceasta corespunde criteriilor legale și a propus promovarea evaluării de către subiect.

Potrivit PA, Mariana Leahu are o experiență profesională de peste 17 ani în organele Procuraturii. Leahu și-a început activitatea în calitate de procuror în anul 2007, în Procuratura sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, fiind responsabilă de domeniul conducerii urmăririi penale și reprezentării acuzării de stat în instanțele de fond. În 2016, după o delegare mai îndelungată, a fost transferată în cadrul Procuraturii Anticorupție fiind responsabilă de exercitarea, conducerea și reprezentarea acuzării de stat în instanțele de fond pe cauzele instrumentate de Procuratura Anticorupție.

În 2017, odată cu organizarea internă a activității pe domenii, a fost repartizată în secția judiciară unde a activat până a fi numită adjunctă, fiind responsabilă pe domeniul analitica și integrarea UE și având în gestiune cauze de rezonanță, inclusiv cauzele penale din dosarul „Frauda Bancară” aflate pe rol.

Totodată, pe 12 august, Comisia de evaluare a procurorilor a emis două rapoarte pozitive privind evaluarea integrității etice și financiare în cazul lui Victor Muntean, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și în privința procurorului din aceiași instituție Gheorghe Caragia.

În cadrul procesului de evaluare, Comisia a obținut și analizat informații din surse publice și instituții relevante, inclusiv de la Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, alte autorități publice, sisteme informaționale și instituții financiare.

Totodată, Comisia a solicitat clarificarea mai multor circumstanțe prin runde de întrebări scrise, precum și în cadrul audierilor publice.

Victor Muntean are o experiență profesională de peste 20 ani în organele Procuraturii. Muntean și-a început activitatea în anul 2003, în calitate de anchetator interimar al Procuraturii militare a municipiului Bălți, ulterior fiind numit procuror în Procuratura militară Bălți în anul 2004. Din 2007 până în prezent, Muntean a activat ca procuror în Procuratura Anticorupție.

Munteanu a reprezentat statul în dosarul judecătorului Vale­riu Ghe­dre­u­țan, condamnat de Curtea de Apel Bălți la 10 ani de închisoare într-un dosar de corupere pasivă. ZdG a scris anterior că magistratul nu a fost plasat în închisoare, deși sentința era cu executare, acesta fugind din țară înainte ca Curtea de Apel Bălți să „corecteze” decizia și să dispună reținerea și plasarea acestuia în penitenciar.

Conform PA, activitatea lui Muntean s-a bazat în mare parte pe exercitarea urmăririi penale, exercitând urmărirea penală în cauze penale de rezonanță, finisate cu sentințe de condamnare. Acestea includ:

cauza penală în privința fostului președinte interimar al SA Banca de Economii în dosarul „Frauda Bancară” (sentința de condamnare 10 ani cu executare din ianuarie 2024); Detalii AICI

cauza penală în privința judecătorului Judecătoriei raionului Drochia pentru corupere pasivă (sentință de condamnare cu executare 10 ani din aprilie 2024); Detalii AICI

cauza penală în privința unui avocat și judecătorului Judecătoriei raionului Criuleni pentru corupere pasivă (sentință de condamnare cu executare 7 și 8 ani);

cauza penală în privința fostului director general interimar al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” și fostul director Departament financiar-administrativ al Întreprinderii de Stat Aeroportul Internațional Chișinău (pe rol);

cauza penală în privința fostului prim-ministru al Republicii Moldova, fost ministru al economiei și alți funcționari publici în dosarul „Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău” (pe rol).

În perioada 2016-2024, Muntean a fost formator la Institutul National de Justiție pentru diferite seminare, în special pe teme ce țin de efectuarea măsurilor speciale de investigații.

Potrivit Magistrat.md, Gheorghe Caragia a fost numit din 5 iulie 2017, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Nisporeni.

Prin Hotărârea nr. 12-64/17 din 29 iunie 2017,Consiliului Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Caragia Gheorghe Nicolae – în funcția de procuror în procuratura raionului Nisporeni.