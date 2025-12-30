CSJ a decis: trei judecători nu promovează evaluarea externă, după ce contestațiile depuse împotriva CSM au fost respinse

Astăzi, 30 decembrie, Curtea Supremă de Justiție a examinat și respins trei contestații depuse de judecătorii Serghei Pilipenco, Oxana Mironov și Ala Malîi, împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a decis ca judecătorii să nu promoveze evaluarea externă.

Anterior, ZdG a scris despre cum, mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp ce judecătorii cărora le-au fost repartizate fac un ultim efort pentru a-și salva carierele în magistratură.

Detalii despre judecători

La data de 21 octombrie, CSM a acceptat raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și a constatat nepromovarea evaluării de către judecătorul Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud.

Cu 10 voturi „pro” și un vot „contra” – al membrei Natalia Bondarenco, care a activat în aceeași instanță, CSM a acceptat raportul. Pilipenco va fi eliberat din funcția de judecător și va fi decăzut din dreptul de a deține funcții publice timp de 5 ani. Totodată, acesta urmează să fie lipsit de indemnizația unică de concediere.

Conform unui comunicat de presă al Comisiei de evaluare, în cadrul audierii, membrii completului i-au adresat judecătorului întrebări privind suspiciuni de avere nejustificată, acumulată în anii 2012, 2013, 2020 și 2023. De asemenea, discuțiile au vizat cheltuielile pentru vacanțe, costurile de utilizare și mentenanța unui autovehicul, transferurile și retragerile de fonduri din conturi bancare, declararea reședinței (drept de abitație) asupra unor proprietăți care nu aparțin familiei acestuia, achiziția unui apartament de către subiect în numele fratelui, precum și proveniența numerarului depus în anul 2020.

Judecătoarea Oxana Mironov de la Curtea de Apel Nord nu a promovat evaluarea externă a integrității.

„Comisia a invitat-o pe judecătoarea Oxana Mironov la o audiere publică în luna iunie, pentru a clarifica unele dubii de integritate financiară și etică. În cadrul audierii, membrii completului au adresat judecătoarei întrebări referitoare la o potențială avere inexplicabilă înregistrată în perioada 2012–2023 și despre circumstanțele unui posibil conflict de interese”, precizează Comisia într-un comunicat.

Oxana Mironov a făcut parte, după cum a constatat anterior ZdG, din completul de judecată care în februarie 2025 a decis să admită recursurile avocatei unui deținut condamnat la detențiune pe viață din R. Moldova, anterior condamnat la moartea în Ucraina, și ale administrației penitenciarului și să accepte liberarea acestuia înainte de termen „în conformitate cu prevederile art. 91 Cod penal”.

Ala Malîi, magistrată a Curții de Apel Centru, a fost eliberată din funcție, după ce CSM a examinat și aprobat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei, potrivit căruia aceasta a picat evaluarea.

Conform hotărârii CSM, Ala Malîi a fost decăzută din dreptul de a exercita funcția de judecător timp de 5 ani din data hotarârii și a fost lipsită de dreptul de la indemnizația unică de concediere.

Ala Malîi este judecătoare din 2008, când a fost numită, prin decret prezidenţial, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ciocana din Chişinău. În 2013, ea a fost numită în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă.

În 2016 ZdG scria că ceclaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătoarei Ala Malîi surprind prin sumele cu care aceasta cumpără şi vinde automobilele. În 2015, magistrata şi soţul ei, ex-inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunţa că a vândut alte două maşini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soţii Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preţ mult sub cel de piaţă, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiţii, acum doi ani, soţii Malîi au demarat construcţia unei case de locuit, care astăzi este aproape gata. Imobilul este unul cu două niveluri, iar construcţia acestuia ar costa mult peste veniturile declarate de cei doi soţi funcţionari în ultimii ani.