Cronica medicală a cazului minorei dispărute, văzută prin prisma Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății (MS) anunță că, iediat ce a luat cunoștință de cazul minorei în vârstă de 15 ani, s-a implicat în gestionarea situației, fiind mobilizată întreaga echipă de specialiști ai ministerului, care au acționat coordonat pentru a asigura intervenția medicală necesară în cel mai scurt timp.

Potrivit MS, mama minorei a refuzat orice formă de asistență medicală, inclusiv examinarea clinică și prelevarea de probe, oferite de Spitalul Raional Criuleni, iar ulterior familia s-a adresat din proprie inițiativă la Centrul de Medicină Legală Chișinău, unde minora a fost examinată de medicul legist.

„În continuare, s-au prezentat la camera de gardă a IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, unde minora a fost examinată de medicul psihiatru-narcolog și au fost prelevate probe biologice. În urma testării de screening a probei de urină, utilizând teste rapide pentru depistarea substanțelor psihoactive, a fost identificată prezența Tramadolului, opioid sintetic cu acțiune centrală”, se spune în comunicatul MS, precizându-se că pacienta a fost transportată de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 la Institutul Mamei și Copilului pentru investigații, internare și îngrijiri medicale suplimentare. Minora va fi sub supravegherea continuă a specialiștilor pe toată durata tratamentului.

MS asigură opinia publică că tot ajutorul medical și instituțional necesar va fi acordat în continuare, cu scopul de a contribui la însănătoșirea deplină a minorei. Totodată, ministerul va colabora cu organele de anchetă în vederea elucidării tuturor circumstanțelor cazului.