Criză politică în Franța: premierul Sébastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat marți, 14 octombrie, că va propune suspendarea proiectului de lege, care prevede majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o încercare de a preveni căderea guvernului său minoritar, scrie AP News.

După o săptămână de turbulențe politice, Lecornu, recent reconfirmat în funcție, a declarat în fața Adunării Naționale, că legea, considerată un proiect emblematic al președintelui francez Emmanuel Macron, va fi pusă în așteptare până după alegerile prezidențiale din 2027.

Joi, premierul francez urmează să se confrunte cu două moțiuni de cenzură: una depusă de partidul de extremă stânga „Franța Nesupusă”, cealaltă de formațiunea de extremă dreapta „Adunarea Națională”. Deși cele două partide nu dețin suficiente mandate pentru a răsturna guvernul, Lecornu ar putea fi înlăturat dacă Partidul Socialist și alte formațiuni de stânga decid să li se alăture.

Partidul Socialist, care nu face parte din coaliția de guvernare, ceruse anterior retragerea completă a proiectului de lege.

Președintele grupului socialist din „Adunarea Națională”, Boris Vallaud, a declarat că formațiunea sa este pregătită să-și asume „un risc calculat”, precizând că nu va susține moțiunile de cenzură. El a numit suspendarea legii „un prim pas” spre renunțarea definitivă la reformă.

Lecornu a estimat că suspendarea proiectului va genera un cost bugetar de 400 de milioane de euro în 2026 și 1,8 miliarde de euro în 2027. Potrivit acestuia, măsura va aduce beneficii pentru aproximativ 3,5 milioane de cetățeni francezi.

„Această decizie va trebui compensată financiar, inclusiv prin măsuri de reducere a cheltuielilor. Nu poate fi aplicată cu prețul unui deficit mai mare”, a declarat premierul francez.

Deficitul Franței a atins 5,8% din PIB anul trecut, cu mult peste ținta oficială a Uniunii Europene de 3%. Țara se confruntă și cu o criză majoră a datoriei publice: la finalul primului trimestru din 2025, datoria publică a Franței era de 3 346 miliarde de euro, reprezentând 114% din PIB.