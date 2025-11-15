Coreea de Nord trimite mii de muncitori în Rusia pentru producția de drone

Kremlinul plănuiește să transfere până la 12.000 de muncitori nord-coreeni la uzinele din Alabuga, în Tatarstan – o regiune industrială din centrul Rusiei, potrivit serviciilor ucrainene de informații. Nord-coreenii urmează să fie implicați în fabricarea dronelor Shahed, în ture prelungite de lucru, pentru a suplini deficitul de personal din industria rusă de apărare, potrivit Mediafax.

Kievul spune că muncitorii urmează să ajungă în Rusia până la sfârșitul anului 2025. Alabuga a devenit unul dintre principalele centre unde sunt asamblate dronele Shahed/Geran – drone kamikaze de fabricație iraniană, folosite de Rusia pentru atacuri la distanță și detonare la impact asupra țintelor militare sau infrastructurii ucrainene

Numai în noaptea de joi spre vineri, sute de rachete și drone lansate de Rusia asupra Kievului au provocat un mort și 15 răniți.

Muncitorii ar urma să fie plătiți cu aproximativ 2,5 dolari pe oră și să lucreze în ture de 12 ore, un model tipic pentru munca exportată de regimul de la Phenian. Condițiile au fost stabilite la sfârșitul lunii octombrie între oficiali ai Ministerului rus de Externe și o companie nord-coreeană specializată în selectarea și trimiterea forței de muncă.

Trupe și tehnică militară pentru frontul rus

Cooperarea dintre Moscova și Phenian se extinde rapid, iar Phenianul a început deja să trimită trupe pe teritoriul rus. Primele informații despre prezența militarilor nord-coreeni pe front au apărut încă din octombrie 2024.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus, în septembrie, în cadrul unei ședințe a parlamentului său, că participarea trupelor trimise în regiunea Kursk a stârnit „un val de entuziasm” în rândul tinerilor.

„După relatările despre faptele eroice ale unităților noastre care participă la operațiunea de eliberare a regiunii Kursk, popularul eroism a cuprins întreaga societate. Entuziasmul pentru serviciul militar a atins cote fără precedent”, a declarat acesta, citat de Kyiv Post.

Pe lângă trupe, Coreea de Nord trimite Rusiei și echipamente militare grele, inclusiv zeci de tancuri moderne M2010 – cunoscute ca variante nord-coreene de tanc principal de luptă – precum și transportoare blindate pentru deplasarea infanteriei. Phenianul mai furnizează sisteme de artilerie, lansatoare multiple de rachete și mari cantități de muniție.

Șeful serviciului secret ucrainean, generalul Kirilo Budanov, a dezvăluit că nord-coreenii acoperă deja aproape 40% din muniția de artilerie de care are nevoie armata rusă, producând obuze de calibru mare „în regim non-stop”. După ce Moscova a modernizat o parte din armamentul primit din Coreea de Nord, inclusiv rachete cu rază mai lungă de acțiune, „eficiența atacurilor ruse a crescut”, spune el.