Mihai Popșoi: „Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către rachetele și dronele Rusiei”

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a venit cu o reacție în contextul atacului masiv cu drone și rachete al Federației Ruse asupra Ucrainei, în urma căruia au fost observate mai multe rachete care ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Guvernul a declarat că „aparatele de zbor sunt lansate intenționat la o altitudine mică pentru a nu putea fi detectate de radarele Ministerului Apărării.”

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj însoțit de imaginile video din curtea unui cetățean al țării, în care se poate auzi sunetul rachetei.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr