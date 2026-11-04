Contestația unei foste vicepreședinte de instanță care nu a promovat evaluarea, admisă de CSJ: CSM trebuie să reia procedura

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trebuie să reexamineze raportul de evaluare emis în privința fostei vicepreședinte a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis miercuri, 4 noiembrie, contestația și a anulat hotărârea Consiliului adoptată în februarie.

Astfel, completul format din Diana Stănilă, Leonid Chirtoacă și Stela Bleșceaga a dispus reluarea evaluării de către CSM. Hotărârea nu a fost publicată deocamdată.

UPDATE 18:08 Conform unui comunicat de presă, CSJ a reținut că, hotărârea CSM nu conține „o motivare suficientă și concretă privind caracterul grav al dubiilor de integritate etică, care să justifice nepromovarea evaluării”.

Prin urmare, CSJ a dispus reevaluarea judecătoarei în cadrul procedurii administrative, pentru a asigura examinarea corespunzătoare a circumstanțelor relevante și adoptarea unei hotărâri motivate în conformitate cu cerințele legale.

Legea prevede că, dacă Curtea Supremă de Justiție admite contestația, poate:

dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare de către comisia de evaluare;

dispune, o singură dată, reluarea procedurii de evaluare de către consiliul respectiv;

constată promovarea sau nepromovarea evaluării în cazul anulării hotărârii consiliului respectiv emise după reluarea procedurii de evaluare.

Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă la 3 februarie 2026. Atunci, membrii CSM au acceptat, cu un vot de 10 la 1, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea judecătoarei. Cu un vot „contra” a venit membra CSM, Ioana Chironeț.

Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcția de judecător timp de 5 ani. La fel, Sofia Ghidirim a fost lipsită de indemnizația unică de concediere.

Judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia a fost subiect al evaluării în virtutea funcției de conducere exercitate în ultimii cinci ani.

Audierea judecătoarei Ghidirim (Aramă) a avut loc în fata Completului C al Comisiei și s-a concentrat pe eventuale conflicte de interese și pe aspecte privind aplicarea corectă a normelor procedurale în examinarea cauzelor. O parte a audierii s-a desfășurat în regim închis, la solicitarea magistratei.

Sesizare la ANI

La data de 2 ianuarie, Autoritatea Națională de Integritate a emis un proces-verbal cu privire la inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale a judecătoarei Ghidirim.

„Pe paginile web au apărut materiale cu denumirea: Comisia Vetting: un magistrat care candidează pentru un post la CSJ a promovat evaluarea, în timp ce alți doi judecători nu au trecut procedura. Comisia susține că în urma evaluării a constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea. Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite, se menționează că în anul 2024, familia Ghidirim a procurat un automobil de model Nissan Qashqai, la prețul de 369873 lei. În anul 2025 soți Ghidirim au procurat un apartament cu suprafața de 66,04 m.p., unde la rubrica „valoarea bunului” a fost indicat 1 122 356 lei iar la valoarea de piață 2 051 180 lei, cu mențiunea că achitarea bunului urmează a fi efectuată în două tranșe, a doua fiind până la 30.04.2025″, se arată în sesizarea primită de ANI.

În documentul emis de ANI este specificat că în cadrul verificării prealabile a sesizării, cu scopul determinării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării pentru perioada 2016–2024, în coroborare cu informațiile generate de sistemele informaționale disponibile. „Verificarea a avut ca obiectiv identificarea unor eventuale erori /omisiuni în procesul de declarare a averii și intereselor personale precum și a unei eventuale diferențe substanțiale materializate prin procurarea de bunuri mobile/imobile care eventual nu ar fi proporționale cu veniturile oficiale obținute/declarate de către subiectul declarării”, a scris ANI.

Activitatea profesională

Sofia Ghidirim (Aramă) și-a început activitatea profesională în anul 2005, în calitate de grefieră la Judecătoria Cimișlia, unde a activat până în aprilie 2007. Ulterior, a lucrat ca și avocat, până în 2014, când a fost numită în funcția de judecătoare. Din decembrie 2019 a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședintă al Judecătoriei Cimișlia.

În 2025, Aramă a candidatat la funcția de membră în Consiliul Disciplinar al CSM, însă nu a trecut evaluarea. Aceasta a contestat decizia prin care nu a promovat evaluarea integrității, dar a pierdut litigiul la Curtea Supremă de Justiție.