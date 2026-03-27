Consumul de energie electrică este acoperit integral pe 27 martie. Energocom: „Situația rămâne instabilă”

Compania de stat „Energocom” anunță vineri, 27 martie, că a fost realocată cantitatea necesară pentru a acoperi deficitul de consum pentru vârful orelor de seară și anume între 18:00–22:00.

Astfel, potrivit unui comunicat al „Energocom”, astăzi, 27 martie, a fost achiziționat un total de 11 649 MWh, dintre care 44,5% este energie locală (CET-uri și SER), circa 28,5% sunt contracte bilaterale provenite din import, iar aproape 27% sunt achiziționate pe platforme de tranzacționare de energie din țările vecine (România și Ucraina) prin licitații IntraDay (contracte cu livrare pe parcursul zilei de astăzi), utilizând mecanismul de realocare a capacității transfrontaliere.

„În urma anunțului de ieri, privind insuficiența capacităților transfrontaliere (NTC) pentru ziua de azi, în această dimineață, a avut loc o ședință tehnică extraordinară de coordonare a operatorilor de sistem de transport implicați în exercițiu de realocare a NTC-ului pe IntraDay, în urma căreia s-au aplicat mecanisme de urgență pentru a evita deconectările din orele de vârf.

Menționăm că situația rămâne una instabilă. Limitările tehnice la nivelul capacităților de import persistă. Prin urmare, riscurile de neacoperire comercială a consumului de energie în zilele următoare nu pot fi excluse. Zilnic sunt realizate estimări de consum și achizițiile necesare pentru ziua următoare, prin urmare orice măsură de consum responsabil luată de fiecare cetățean contribuie direct la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic”, se spune în comunicatul companiei.

Autoritățile îndeamnă în continuare cetățenii să manifeste maximă responsabilitate și să folosească rațional energia în orele de vârf 06:00-09:00 și 17:00-23:00, pentru a preveni deficitul de energie electrică.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.

Criza ecologică de pe Nistru

Pe 7 martie 2026, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

Un reportaj efectuat de ZdG la acest subiect îl puteți viziona și citi AICI.