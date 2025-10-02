Consiliul Concurenței a depistat semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne

Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, după ce au fost depistate semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne.

„Autoritatea de concurență are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale prevăzute la art. 5 din Legea concurenței care interzic acordurile anticoncurențiale pe piață”, se arată într-un comunicat a Consiliului.

Potrivit instituției, astfel de acorduri ar fi putut restricționa accesul unor întreprinderi la sursele de aprovizionare cu carne, limitându-le posibilitatea de a participa la procedurile de achiziții publice, inclusiv pentru furnizarea cărnii la instituțiile de învățământ.

„Ținem să menționăm că, inspecțiile inopinate reprezintă o etapă preliminară de investigare a unor posibile practici anticoncurențiale. Desfășurarea acestora nu înseamnă constatarea faptului că respectivele întreprinderi sunt vinovate de comportament anticoncurențial. După finalizarea inspecțiilor, probele acumulate urmează a fi analizate în vederea efectuării altor acțiuni de investigare necesare pentru constatarea existenței sau lipsei presupuselor încălcări ale legislației”, se mai arată în comunicat.

Cadrul legal nu prevede vreun termen fix pentru finalizarea procedurii de investigație. Durata acesteia depinde de mai mulți factori, inclusiv de complexitatea fiecărui caz, de gradul de cooperare al companiilor vizate cu Consiliul Concurenței și de exercitarea drepturilor la apărare de către părți.

Consiliul a menționat că va reveni cu informații suplimentară pe măsura evoluției cazului.