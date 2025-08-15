Congresul Diasporei: „Moldovenii din toată lumea” se întâlnesc la Palatul Republicii. Agenda evenimentului conține și o sesiune plenară privind integrarea europeană

Astăzi, 15 august, Biroul relații cu diaspora adună toți cetățenii R. Moldova stabiliți peste hotare la cel mai important eveniment al anului, dedicat diasporei – Congresul Diasporei, ediția a XI-a. Evenimentul va conține două sesiuni plenare și patru ateliere, care se vor desfășura în paralel.

Potrivit organizatorilor, vor fi puse în discuție mai multe subiecte, precum – integrarea europeană, activism civic și lupta cu dezinformarea, implicarea diasporei în dezvoltarea locală.

Evenimentul începe la ora 10, iar la ora 16 va fi adoptată o rezoluție.

Participarea este gratuită. Doritorii au putut să se înregistreze până la 31 iulie 2025.

Congresul Diasporei este organizat de Biroul relații cu diaspora, cu suportul GIZ Moldova, UNDP Moldova, Agenției Elvețiane pentru Dezvoltare și Cooperare.

