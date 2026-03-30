Conferinţa The Economist – Maia Sandu: „Europa de Sud-Est se află într-un punct de cotitură. Libertatea şi democraţia noastră se află în risc, chiar şi adevărul a devenit o linie a frontului”

Europa de Sud-Est se află într-un punct critic, în care democrația și libertatea sunt expuse unor riscuri fără precedent. Acesta a fost mesajul central transmis luni, 30 martie, de președinta R. Moldova, Maia Sandu, în deschiderea primei ediții a conferinței Economist Romania Government Roundtable 2026, desfășurată în București, relatează News.ro.

Printr-o intervenție video, lidera de la Chișinău a atras atenția asupra asaltului hibrid la care este supusă regiunea și a subliniat importanța consolidării instituțiilor democratice.

„Adevărul a devenit o linie a frontului”

Maia Sandu a explicat că regiunea se confruntă cu un efort masiv și coordonat de slăbire a continentului european, o luptă care se duce atât în mediul fizic, cât și în spațiul digital.



„Libertatea şi democraţia noastră se află în risc, chiar şi adevărul a devenit o linie a frontului. Trebuie să fim rezilienţi, atât în online cât şi offline, şi să consolidăm instituţiile care salvgardează modul nostru de a convieţui”, a declarat Maia Sandu.



Referindu-se la provocările directe cu care s-a confruntat țara sa în ultimii ani – consecințele războiului declanșat în Ucraina, șocurile economice și crizele energetice succesive –, Maia Sandu a subliniat că Moldova a reușit să reziste și să se adapteze.

Mai mult, sprijinirea Ucrainei a reprezentat o contribuție directă a Chișinăului la consolidarea securității europene.

România, principalul sprijin pentru Republica Moldova

În fața acestor „ape necartate”, Maia Sandu a ținut să mulțumească în mod special României, subliniind că nicio țară nu poate face față singură actualelor provocări geopolitice.

„În încercările noastre nu am fost singuri. România a oferit mereu un sprijin statornic. România a fost alături de noi atunci când am avut nevoie de ajutor, pentru a moderniza infrastructura noastră şi împreună dezvoltăm legături de transport care ajută la consolidarea conectivităţii dintre noi”, a transmis Maia Sandu

„România a fost cel mai puternic avocat al căii noastre europene. Pe măsură ce intrăm în aceste ape necartate, nicio ţară nu poate rezista de una singură. Doar conlucrând în calitate de parteneri, ca o comunitate cu valori comune, putem proteja ceea ce am obţinut”, a continuat Maia Sandu.

Mesajul Maiei Sandu a marcat debutul Economist Romania Government Roundtable 2026.

Aflat la prima ediție, evenimentul reunește la București decidenți politici, lideri instituționali și exponenți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite.

Agenda discuțiilor este axată pe teme vitale pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea economică a Europei de Sud-Est, în actualul context geopolitic tensionat.



