Condamnat la 8 ani de închisoare, ex-deputatul Constantin Țuțu contestă sentința. Acuzații din Penitenciar: „imixtiune și influențe externe” în proces

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, găsit vinovat pentru escrocherie și trafic de influență și condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, contestă sentința. Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Țuțu, deținut în Penitenciarul nr. 13 din capitală, acuză „imixtiune și influențe externe” în procesul său.

Sentința a fost contestată și de Procuratura Anticorupție, care insistă pe condamnarea lui Țuțu la 15 ani de pușcărie.

Țuțu acuză că sentința sa a fost decisă cu mult timp înainte de pronunțare.

„Am contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru, emisă în privința mea, considerând-o abuzivă și că nu reflectă în niciun fel realitatea obiectivă. În plus, justiția nu a binevoit să examineze obiectiv probele pe care le-am prezentat, probe care, cu siguranță, ar fi demonstrat nevinovăția mea, încălcându-mi dreptul la un proces corect și echitabil”, scrie Țuțu în postare.

Sentința de condamnare a lui Țuțu, contestată și de PA

Anterior, și Procuratura Anticorupție a anunțat că a contestat marți, 10 februarie, la Curtea de Apel Centru, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Mai exact, procurorii cer 15 ani de închisoare pentru ex-deputatul democrat, condamnat de prima instanță la doar 8 ani de detenție.

Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, acuzarea consideră că instanța de judecată i-a aplicat inculpatului pe episoadele de escrocherie și trafic de influență o pedeapsă prea blândă, „ignorând criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, ceea ce nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”.

Totodată, acuzarea consideră sentința nefondată și sub aspectul admiterii parțiale a solicitării acuzatorului de stat privind dispunerea confiscării.