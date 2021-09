Comunitatea „Noroc Olanda” a organizat o tabără de fotbal pentru echipa de băieți de la CS Atletic Strășeni

În perioada 20-27 august, s-au desfășurat lucrările taberei de fotbal în Olanda pentru 14 copii cu vârsta de 12 ani din Strășeni, la inițiativa Vioricăi Hagagg și Dorinei Baltag de la Fundația Noroc Olanda. Timp de 7 zile, echipa de fotbal de băieți din Strășeni a avut ocazia să participe la meciuri amicale, să învețe tehnicile fotbalului olandez și francez, să viziteze muzee și parcuri din Olanda, să interacționeze cu conaționalii noștri din Regatul Țărilor de Jos și să socializeze cu copiii comunității.

Inițiativa a pornit de la Viorica, manager executiv al Fundației „Noroc Olanda”, jurist, stabilită în Olanda de 17 ani: „Ideea a venit pe neașteptate, în urma implementării programului nostru „Fapte Bune pe Roți”, prin care transportăm TIR-uri cu ajutor umanitar din Olanda în Moldova, iar municipiul Strășeni a fost unul dintre beneficiari.

De la colegul din diaspora italiană, Andrea Lefter, și de la membrul comunității noastre, Ion Radu, cunoșteam despre CS Atletic Strășeni. Într-o seară, în februarie, am avut o conversație video cu domnul Victor Josu, președintele Clubului, care mi-a oferit ocazia de a urmări o parte din antrenamentul lor.

În acel moment, feciorul meu Adam, de aceeași vârstă cu băieții de la Strășeni, a urmărit și el acest antrenament. Uite atunci a fost clipa în care am urmat sfatul fotbalistului olandez, Johan Cruijff, „dacă nu șutezi la poartă, la sigur că vei rata golul” și am început să acționez în realizarea acestei tabere. Așadar, când au fost anulate restricțiile de COVID-19, am contactat clubul de fotbal SV Hoofddorp (unde joacă Adam), care au fost deschiși către această idee, dar aveau nevoie să cunoască nivelul de pregătire al echipei.

Așa cum noi aveam planuri să mergem în Moldova, l-am rugat pe băiatul meu să joace cu cei de la Strășeni și să evalueze nivelul băieților, conform criteriilor olandeze. Adam mi-a spus foarte entuziasmat că băieții au un nivel foarte bun: JO13-1/JO13-2. Implicarea fiului în tot procesul de pregătire al inițiativei mi-a dat forțe, deoarece era exact ce îmi doream – ca el să aibă mai mult contact cu oamenii și cultura noastră”.

***

După aceasta a urmat implicarea membrilor echipei Noroc Olanda și a oamenilor comunității, or, organizarea unui astfel de proiect este o mare responsabilitate. Persoana cea mai apropiată pentru realizarea proiectelor în comunitate este Dorina Baltag, fondatoarea „Noroc Olanda”, cu care Viorica a petrecut zile și nopți pentru a dezvolta agenda, asigura logistica și coordona activitățile taberei.

„Îmi aduc aminte cu mare drag de prima mea experiență la o tabără de vară în Polonia, când eram copilă, tabără care a avut multe efecte benefice pentru dezvoltarea mea. M-am alăturat inițiativei prin a organiza și o campanie de colectare de fonduri, pentru că ne propuneam mai mult decât câteva meciuri de fotbal. Sunt recunoscătoare tuturor celor care s-au alăturat cauzei și timp de 5 zile am colectat circa 2.000 EUR”, spune ea.

Această sumă a asigurat un program variat al taberei: 3 competiții cu cluburi olandeze de fotbal: SV Hoofddorp, BWO Hengelo și Sporting Martinus; 2 antrenamente de talie internațională: tehnicile olandeze au fost predate de Martijn Blijleven de la școala olandeză SoccerXperience, iar cele franceze – de către Vasile Lavric, antrenor la PSG și fondatorul Asociației Bassarabia din Franța. Programul recreativ al taberei le-a oferit copiilor oportunitatea de a vizita parcul-tematic Walibi Holland, ARTIS ROYAL Zoo și muzeul Lowman, precum și o vizită la Ambasada Moldovei din Haga.

„De ziua independenței”, povestește Dorina, „noi am hotărât să celebrăm în sânul comunității și să dăruim amintiri frumoase viitoarei generații. Am creat ad-hoc echipa de fotbal Noroc Olanda și am jucat un meci amical cu echipa CS Atletic Străşeni. Mai mult decât atât, noi le-am organizat o surpriză băieților: o vizită la Clubul de Fotbal AFC Ajax.”

La final, copiilor le-a fost decernată o diplomă de participare, iar antrenorului Alexandru Timmbalist – cupa Noroc Olanda 2021. „Impresiile copiilor este greu să le descriem, ei ne spuneau că lor le place totul. Cred că din mesajele pe care le primim de la părinții lor ne dăm seama că un impact mare a fost atât asupra copiilor, cât și a maturilor. Mă refer aici nu doar la părinții băieților din Strășeni, dar și la oamenii din comunitatea noastră, care au fost familii-gazdă pentru acești copii, inclusiv pentru familia mea”, împărtășește Viorica.

Echipa Noroc Olanda crede în fenomenul multiplicării și deja au fost contactați de cetățeni moldoveni din diasporă care ar dori să organizeze activități similare în țările lor gazdă. Astfel, la momentul actual are loc un schimb de experiență între diferite comunități din diasporă, unde oricine este binevenit să se implice. Puteți lua legătura cu echipa Noroc Olanda pe email: norocolanda@gmail.com sau accesând pagina lor de Facebook: https://www.facebook.com/NorocOlanda