VIDEO Începe a noua ediţie a Zilelor Filmului Românesc

Un focus Cristian Mungiu în prezenţa cunoscutului regizor, o retrospectivă Liviu Ciulei, o selecţie cu cele mai importante filme noi, proiectate cu participarea unor regizori şi producători, un film pentru copii, scurtmetraje studenţeşti de arhivă şi lansarea unor cărţi de cinema fac parte din programul ediţiei a noua a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc de joi până duminică la Cinematograful Cineplex-Loteanu, anunță organizatorii într-un comunicat marți, 20 septembrie.

Programul complet poate fi consultat pe site-ul zfrmd.ro şi pe pagina de Facebook a evenimentului. Proiecţiile vor fi, ca de obicei, cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile. Biletele cu valoare zero pot fi ridicate în avans sau înaintea fiecărei proiecţii de la casieria cinematografului. Toate filmele, cu excepţia celor din retrospectiva Liviu Ciulei, sunt subtitrate şi în limba engleză.

ZFR îi dedică secțiunea FOCUS celebrului cineast Cristian Mungiu

Invitatul special al ediţiei din acest an este regizorul Cristian Mungiu. ZFR îi dedică celebrului cineast secţiunea FOCUS, unde vor fi proiectate cel mai recent film al său, „R.M.N.” (2022), care va deschide evenimentul, şi primele sale două lungmetraje, „Occident” (2002) şi „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007), premiat cu Palme d`Or la Festivalul de la Cannes.

Tradiţionala secţiune FILME NOI va cuprinde cele mai aşteptate lungmetraje recente: „Oameni de treabă” (2022), de Paul Negoescu, „Spre Nord” (2022), de Mihai Mincan, „Tigru” (2023), de Andrei Tănase, „Capra cu trei iezi” (2022), de Victor Canache, şi „Boss” (2022), de Bogdan Mirică. La acestea se adaugă filmul pentru copii „Copacul dorinţelor: Amintiri din copilărie” (2021), de Andrei Huţuleac. Proiecţiile vor fi urmate de discuţii cu regizori şi producători invitaţi.

Liviu Ciulei – omagiat la ZFR

În anul centenarului naşterii, marele cineast Liviu Ciulei (1923-2011) va fi omagiat printr-o retrospectivă cu cele trei filme ale sale: „Erupţia” (1957), „Valurile Dunării” (1960) şi capodopera „Pădurea spânzuraţilor” (1965).

ZFR continuă, totodată, parteneriatul cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „I. L. Caragiale” Bucureşti şi va prezenta, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) Chişinău, două grupaje noi de scurtmetraje studenţeşti de arhivă, digitalizate recent.

Andrei Gorzo – lansare de carte

De asemenea, festivalul îl va avea ca invitat pe Andrei Gorzo, unul dintre cei mai importanţi critici de film din România. El îşi va lansa, în cadrul unui eveniment special, cele mai recente două volume: „Viața, moartea și iar viața criticii de film” (Editura Polirom, 2019) şi „Beyond the New Romanian Cinema: Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude” (Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2023), acesta din urmă scris în engleză împreună cu Veronica Lazăr. Andrei Gorzo va vorbi de asemenea despre o carte esenţială de teorie a filmului, „Ce este cinematograful”? (Volumele 1 şi 2, Editura Polirom, 2022), de André Bazin, a cărei traducere integrală în limba română a coordonat-o.

În acest an, Zilele Filmului Românesc vor merge și în alte şapte oraşe din R. Moldova: Hânceşti (21 septembrie), Nisporeni (22 septembrie), Călăraşi (23 septembrie), Orhei (24 septembrie), Soroca (28 septembrie), Bălţi (30 septembrie – 1 octombrie) şi Cahul (7-8 octombrie).

Publicul din cele şapte localităţi va putea să vadă filmul pentru copii „Copacul dorinţelor: Amintiri din copilărie” (2021), de Andrei Huţuleac, precum şi lungmetrajul „Oameni de treabă” (2022), de Paul Negoescu. La Bălţi şi Cahul, ele vor fi completate de „Occident” (2002), debutul lui Cristian Mungiu.

