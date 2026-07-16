Cum sunt cheltuiți banii publici? Un nou portal lansat de Ministerul Finanțelor permite verificarea în timp real a execuției bugetare

Cetățenii au posibilitatea de a urmări cum sunt utilizați banii publici. Acest lucru este posibil prin accesarea Portalului Executării Bugetului, lansat de Ministerul Finanțelor (MF), care oferă acces simplificat la informații despre utilizarea resurselor acumulate din taxe și impozite.

Noul instrument a fost lansat în regim pilot și este disponibil pe pagina https://peb.mf.gov.md/ro.

„El oferă acces direct și simplificat la informații privind executarea bugetului public, contribuind la o mai bună înțelegere a modului în care sunt gestionate resursele financiare ale statului”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Finanțelor.

Potrivit MF, portalul prezintă datele bugetare într-un format interactiv și permite accesul, în timp real, la informații despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurile – de la Președinție, Parlament și Guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării.

Portalul poate fi accesat atât de la calculator, cât și de pe telefon.

„Platforma interactivă este proiectată să ofere imaginea fidelă a fiecărui leu cheltuit din bugetul de stat. De la Parlament și Cancelaria de stat, până la ministere, consilii raionale și primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil. Selectezi instituția și vezi imediat cum se gestionează bugetul, ce s-a planificat, ce plăți sau efectuat deja și ce fonduri au mai rămas disponibile”, a explicat secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Natalia Doroftei.

MF a anunțat că platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor utilizatorilor. În acest context, cetățenii, reprezentanții societății civile, jurnaliștii, experții și toți cei interesați sunt invitați să exploreze portalul și să transmită recomandări prin modulul de feedback disponibil.