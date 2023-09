Cărţi de cinema, lansate într-un eveniment special la ZFR Chişinău

Ediţia a noua a Zilelor Filmelor Românesc la Chişinău propune, în afara proiecţiilor şi întâlnirilor cu cineaşti, un moment special. Este vorba de lansarea unor cărţi de cinema, în cadrul unui eveniment care îl va avea ca invitat pe Andrei Gorzo, profesor universitar şi unul dintre cei mai importanţi critici de film din România, anunță organizatorii într-un comunicat, luni, 11 septembrie.

Andrei Gorzo; Foto/ZFR; Andrei Gorzo; Foto/ZFR;

Andrei Gorzo îşi va lansa cele mai recente două volume: „Viața, moartea și iar viața criticii de film” (Editura Polirom, 2019) şi „Beyond the New Romanian Cinema: Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude” (Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2023), acesta din urmă scris în engleză împreună cu Veronica Lazăr. El va vorbi de asemenea despre o carte esenţială de teorie a filmului: „Ce este cinematograful”? (Volumele 1 şi 2, Editura Polirom, 2022), de André Bazin, a cărei traducere integrală în limba română a coordonat-o.

Evenimentul, cu intrare liberă, va avea loc duminică, 24 septembrie, de la ora 13.00, în holul cinematografului Cineplex-Loteanu şi va fi organizat în parteneriat cu Librăria Cărtureşti Chişinău. Lansarea va fi urmată de o sesiune de autografe cu autorul. Andrei Gorzo a studiat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti şi la New York University. Doctor în cinematografie şi lector universitar, cercetează şi predă la UNATC istoria cinematografului şi a ideilor despre cinema. A început să publice cronici de film în 1996 şi a scris asiduu în presa culturală românească – în perioada 2003-2015 a fost titularul unei rubrici săptămânale de cinema în revista „Dilema Veche”.

Prima lui carte, „Bunul, răul şi urâtul în cinema”, a apărut în 2009 la Editura Polirom. A mai publicat „Lucruri care nu pot fi spuse altfel. Un mod de a gândi cinemaul, de la André Bazin la Cristi Puiu” (Editura Humanitas, 2012) şi „Imagini încadrate în istorie. Secolul lui Miklós Jancsó” (Editura Tact, Cluj-Napoca, 2015).

A noua ediţie a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău va avea loc între 21 şi 24 septembrie la cinematograful Cineplex-Loteanu. Mai multe informaţii şi întregul program pot fi găsite pe pagina de Facebook a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, precum şi pe site-ul zfrmd.ro.

ZFR este un eveniment organizat de către Asociaţia Cineaştilor Independenţi din R. Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producţie ROVA FILM din România.

Proiectul este realizat cu sprijinul: Departamentului pentru Relația cu R. Moldova a Guvernului României, Ministerului Culturii al R. Moldova, Centrului Național al Cinematografiei din Moldova, Primăriei Municipiului Chișinău, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.

Parteneri: DACIN SARA, Arhiva Națională de Film Română, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „Ion Luca Caragiale”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Castel Mimi.

Sponsori: Asociația Investitorilor din România în R. Moldova, Lucru Manual Moldova, Symbol Media, Idegraf, HaiKuTaTa, casa de modă Raquette.

Parteneri media: TVR Moldova, Jurnal TV, TV8, Tezaur TV, Moldova.org, Ziarul de Gardă, Ziarul Național, Radio Chișinău, Realitatea / RLive, Agro TV Moldova, Unimedia, Dance FM, Ea.md, Deschide.md, Radio Noroc.

________________

*Parteneriat media