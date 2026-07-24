Compania rusă care deține Centrala de la Cuciurgan, inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Compania rusă „Inter RAO UES”, care deține Centrala Electrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES), este inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Decizia este motivată prin faptul că firma este unul dintre cei mai mari plătitori de dividende și astfel „sprijină financiar Guvernul Federației Ruse, care este responsabil pentru anexarea Crimeei și destabilizarea Ucrainei”.

Totodată, UE menționează că „Inter RAO UES” este una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, cu venituri în 2023 de 1,36 trilioane de ruble, compania având aproximativ 19 milioane de consumatori. Este controlată de Guvernul Federației Ruse. Acționarii „Inter RAO UES” includ companiile de stat „Rosseti” și „Rosneftegaz”, unul dintre cei mai mari plătitori de dividende la bugetul Federației Ruse.

De asemenea, în nota UE este menționat că membrii consiliului de administrație al companiei includ persoanele listate la bursă Igor Ivanovici Sechin, CEO al „Rosneft” și apropiat al lui Vladimir Putin, și Dmitri Evgenevici Șugaev, directorul Serviciului Federal pentru Cooperare Militară-Tehnică al Federației Ruse.

„Datorită veniturilor mari, importanței în sectorul energetic al Rusiei și controlului guvernamental, „Inter RAO UES” joacă un rol semnificativ într-un sector economic important din Rusia, iar Guvernul Federației Ruse colectează o parte din veniturile „Inter RAO UES” prin impozite și dividende plătite de proprietarii săi. Prin urmare, PJSC „Inter RAO UES” sprijină financiar Guvernul Federației Ruse, care este responsabil pentru anexarea Crimeei și destabilizarea Ucraine”, se mai arată în explicația UE.

Ambasadorii UE au ajuns la un acord politic privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre acest fapt au declarat joi, 23 iulie, patru diplomați ai UE pentru agenția de știri britanică Reuters.