Comisia de licitație a deschis ofertele tehnice pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacicate de 170 MW, cu obligația instalării capacităților de stocare a energiei

Comisia de licitație a deschis ofertele tehnice depuse în cadrul celei de-a doua licitații pentru construirea centralelor electrice eoliene cu o capacitate totală de 170 MW și a sistemelor de stocare a energiei în baterii cu o capacitate minimă de 44 MWh. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, până la termenul limita, au fost depuse 16 oferte din partea investitorilor interesați să dezvolte proiecte de energie regenerabilă în R. Moldova.

După ce au fost admise în concurs, joi, 19 iunie, au fost deschise ofertele tehnice. Potrivit Ministerului Energiei, capacitatea totală propusă de ofertanți depășește semnificativ volumul scos la concurs, fiind depuse oferte pentru peste 423 MW de capacități eoliene și peste 305 MWh de capacități de stocare a energiei.

„Concurența puternică din cadrul licitației ne oferă premisele pentru obținerea unor prețuri competitive, livrare de energie pentru consumul intern, prețuri mici și pentru atragerea unor investiții importante în infrastructura energetică a țării”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Spre deosebire de prima rundă de licitații, actualul exercițiu include și obligația instalării capacităților de stocare a energiei, menite să contribuie la flexibilitatea și stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național.

Anterior, Comisia și autoritățile statului au evaluat eligibilitatea companiilor ce au participat la licitație. În următoarea etapă, Comisia de licitație va evalua documentele tehnice, apoi vor fi deschise și ofertele financiare depuse de participanți, în conformitate cu prevederile documentației de concurs și ale cadrului legal aplicabil.

„Proiectele selectate vor beneficia de statutul de producător eligibil mare și de garanția achiziționării energiei electrice produse pe o perioadă de 15 ani, mecanism care oferă predictibilitate investițională și facilitează atragerea finanțării necesare pentru realizarea investițiilor. Iar pentru R. Moldova, noile capacități înseamnă diversificarea surselor de energie regenerabilă, așa cum în prezent ⅔ din capacități constituie energie solară”, precizează Ministerul Energiei în comunicat.

R. Moldova a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai rapide creșteri ale capacităților de producere a energiei regenerabile din regiune, potrivit responsabililor de la Energie. Capacitatea instalată a depășit 1 GW în anul 2026, comparativ cu doar 76 MW în anul 2020.

Cea de-a doua licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare vizează dezvoltarea a 170 MW de centrale eoliene și a unor sisteme de stocare a energiei cu o capacitate minimă de 44 MWh: „Integrarea capacităților de stocare va permite valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile și va contribui la reducerea dezechilibrelor din sistemul electroenergetic”, potrivit Ministerului.

Rezultatele licitației urmează să fie anunțate după finalizarea procesului de evaluare a ofertelor.