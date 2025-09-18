Comisarul UE pentru apărare va convoca discuții privind crearea unui „zid al dronelor” pentru a se proteja împotriva Rusiei

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pe 18 septembrie că intenționează să convoace săptămâna viitoare discuții cu miniștrii apărării privind crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE – un proiect insuflat de urgență de o incursiune a dronelor rusești în Polonia, scrie Reuters.

Andrius Kubilius a declarat pentru Reuters că unele țări ale Uniunii Europene discutaseră deja ideea unei linii de apărare împotriva dronelor, înainte de incursiunea de săptămâna trecută în Polonia, iar ramura executivă a UE dorește acum să acționeze rapid pentru a transforma conceptul în realitate.

Analiștii și oficialii au declarat că incursiunea a expus lacune în capacitatea Europei și a NATO de a se proteja împotriva dronelor, deși forțele poloneze și NATO au doborât mai multe dintre ele.

„Vrem cu adevărat să mergem mai departe cu pregătiri foarte, foarte intensive și eficiente pentru a începe să umplem această lacună, care este cu adevărat foarte periculoasă pentru noi… cât mai repede posibil”, a spus Kubilius într-un interviu telefonic.

Kubilius a declarat că va organiza o videoconferință pe această temă cu miniștrii apărării din Europa de Est și un reprezentant al Ucrainei, în cadrul căreia ar putea împărtăși lecțiile învățate din războiul declanșat de invazia Rusiei din 2022.

„Tocmai m-am întors de la Kiev acum două zile și am discutat atât cu guvernul, cât și cu industria. Sunt dornici să își împărtășească experiența și know-how-ul”, a spus Kubilius, fost prim-ministru al Lituaniei, care a fost numit anul trecut primul comisar pentru apărare al UE.

Kubilius a spus că discuțiile sunt încă într-un stadiu inițial, dar el își imaginează proiectul ca un amestec de senzori și diferite arme și sisteme de bruiaj care ar detecta și neutraliza dronele care se apropie. El a spus că este prea devreme pentru a estima costul unui astfel de sistem sau cât timp ar dura configurarea sa, deși a spus că unele estimări publice ale analiștilor sugerează că ar putea fi realizat în decurs de un an.

Separat, ministrul ucrainean al apărării, Denis Shmâhal, a declarat pe 18 septembrie că trupele și geniștii ucraineni își vor instrui omologii polonezi într-un grup comun de combatere a dronelor.

Rusia a declarat că forțele sale atacaseră Ucraina în momentul incursiunilor cu drone de săptămâna trecută și că nu intenționase să atace nicio țintă din Polonia. Varșovia a respins această explicație, spunând că incursiunea a fost un atac deliberat.