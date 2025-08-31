Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în R. Moldova

Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație va efectua prima sa vizită în R. Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie, anunță Delegația UE în R. Moldova. Oficialul va vizita întreprinderi și asociații agricole, producători și exportatori de fructe, dar și un Grup de Acțiune Locală din Ștefan Vodă.

Totodată, Comisarul va vizita o fabrică de lactate unde va discuta despre atragerea investițiilor și modul în care se poate adăuga valoare producției agricole autohtone.

„În cadrul acestor întâlniri, discuțiile se vor concentra pe dezvoltarea rurală, competitivitatea produselor moldovenești pe piețele externe”, anunță Delegația UE.

De asemenea, Comisarul va avea o întrevedere cu Președinta R. Moldova, Maia Sandu, pentru a discuta despre provocările și oportunitățile în agricultură.