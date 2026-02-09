Coliziune în lanț la Troița Nouă. Patru copii și doi adulți, răniți într-un accident

Un accident rutier s-a produs luni, 9 februarie, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi cu implicarea a trei mijloace de transport, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform informațiilor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un camion, a pierdut controlul direcției de deplasare, a ajuns pe sensul opus de circulație și a tamponat o Dacia, condusǎ de un bărbat de 30 de ani.

În urma impactului, Dacia a fost proiectatǎ într-un microbuz, condus de un bărbat de 40 de ani.

IGP menționează că șoferul din Dacia și pasagerii săi cu vârstele de 21, 14, 10, 2 și 1 an au avut nevoie de îngrijiri medicale.