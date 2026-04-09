„Colete cu mâncare” din Spania în care oamenii legii au găsit peste 10 kg de droguri: Două persoane au fost reținute

Oamenii legii au anunțat despre o captură de peste 10 kg de droguri, aduse în pachete din Spania, declarate în mod fals că ar conține dulciuri, panetoane și paste făinoase, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În cadrul operațiunii, oamenii legii l-au reținut pe un bărbat cu vârsta de 36 de ani, care a venit să preia coletele „cu mâncare” din Spania, dar și o pasageră a autocarului, cu vârsta de 23 de ani, care ar fi avut rolul să înștiințeze membrii grupului infracțional, dacă drogurile ar fi fost găsite de autorități pe parcursul călătoriei.

Conform sursei citate, în colete au fost depistate droguri de tip hașiș de aproximativ 7 kg și peste 3 kg de marijuana, precum și 1000 comprimate Ecstasy. Totodată, în ascunzișuri din Chișinău, oamenii legii au ridicat alte 400 gr. de hașiș, care urmau să fie preluate de curieri pentru vânzare.

„Prin urmare, autoritățile de drept au prevenit astfel situația în care pe străzile din Moldova (și eventual peste hotare) ar fi ajuns aproximativ 12 mii doze de droguri”, scrie PCCOCS.

Bărbatul reținut este bănuit de faptul că ar fi membru al grupului infracțional care a organizat contrabandă cu droguri, pentru vânzarea lor pe Telegram. Procurorii PCCOCS au menționat că urmează să solicite aplicarea arestului preventiv în privința bănuiților, în vederea continuării acțiunilor procesual-penale.