Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Cod galben de intensificări ale…

Cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul R. Moldova. Recomandări pentru cetățeni

Foto: Getty Images

Cod galben de intensificări ale vântului emis de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) pentru marți, 17 august. Avertizarea este valabilă în intervalul 11:00 – 21:00.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de până la 15–20 m/s.

Recomandările instituțiilor:

  • Parcați autovehiculele în locuri sigure, departe de arbori, piloni, fire electrice sau construcții instabile;
  • Securizați obiectele din curți, balcoane și terase care pot fi luate de vânt;
  • Evitați deplasările în zone cu arbori sau elemente care se pot desprinde;
  • Nu vă adăpostiți și nu staționați în apropierea copacilor, stâlpilor sau clădirilor înalte;
  • Evitați deplasările neesențiale în intervalul avertizat.

În caz de urgență apelați numărul unic 112.

Sursa: meteo.md
Tag-uri:
Distribuie articolul: