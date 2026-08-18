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Cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul R. Moldova. Recomandări pentru cetățeni
Cod galben de intensificări ale vântului emis de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) pentru marți, 17 august. Avertizarea este valabilă în intervalul 11:00 – 21:00.
Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de până la 15–20 m/s.
Recomandările instituțiilor:
- Parcați autovehiculele în locuri sigure, departe de arbori, piloni, fire electrice sau construcții instabile;
- Securizați obiectele din curți, balcoane și terase care pot fi luate de vânt;
- Evitați deplasările în zone cu arbori sau elemente care se pot desprinde;
- Nu vă adăpostiți și nu staționați în apropierea copacilor, stâlpilor sau clădirilor înalte;
- Evitați deplasările neesențiale în intervalul avertizat.
În caz de urgență apelați numărul unic 112.