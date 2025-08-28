CNAM va finanța cu 1,5 milioane de lei modernizarea clădirilor și serviciilor medicale pentru trei centre de sănătate și spitale

Pentru trei centre de sănătate și spitale din țară vor fi alocate 1,5 milioane de lei pentru modernizarea clădirilor și serviciilor medicale. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat despre finanțarea celor trei proiecte investiționale.

Conform autorităților, sunt prevăzute să fie implementate următoarele proiecte:

reconstrucția acoperișului Centrului de Sănătate Mănoilești;

reparația și optimizarea condițiilor de lucru în laboratorul clinic al Centrului de Sănătate Șoldănești;

instalarea rețelelor electrice exterioare, montarea generatorului ca sursa autonomă pentru Secția consultativă a IMSP Spitalul raional Căușeni „Ana și Alexandru”.

CNAM scrie că alocarea acestor resurse, în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei, a fost posibilă datorită economiilor generate în urma procedurilor de achiziție publică pentru proiectele selectate prin concurs și finanțate în acest an din același fond.

La fel, instituția precizează că pentru anul 2025, în fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM a fost prevăzută suma de 97 de milioane de lei pentru finanțarea proiectelor investiționale. Astfel, circa 100 de proiecte urmează a fi realizate pe parcursul acestui an.