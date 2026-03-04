Clădirea Medpark, certificată pentru sustenabilitate și eficiență energetică la cel mai înalt nivel

Spitalul Internațional Medpark a obținut certificarea internațională LEED Platinum, acumulând 80 de puncte din 100 în sistemul de evaluare al U.S. Green Building Council (USGBC) – un reper global pentru performanța ecologică a clădirilor.

Ce înseamnă această certificare și care sunt criteriile de evaluare?

Leadership în sustenabilitate

Medpark dovedește că nu este doar un spital modern, ci și un lider în arhitectură ecologică și construcții responsabile, fiind recunoscut oficial la nivel global pentru excelență.

Performanță energetică excepțională

Clădirea spitalului îndeplinește criterii avansate de consum redus de energie și emisii scăzute de gaze cu efect de seră, susținute de tehnologii moderne de eficientizare energetică.

Gestionare eficientă a apei și a deșeurilor

Medpark aplică practici sustenabile care reduc consumul de apă și optimizează managementul deșeurilor, diminuând impactul asupra mediului.

Utilizarea materialelor sustenabile în construcție

Materialele alese și soluțiile constructive utilizate contribuie la performanța ecologică a clădirii și la durabilitatea acesteia pe termen lung.

Impact pozitiv asupra pacienților și angajaților

Calitatea mediului interior — inclusiv aerul și lumina naturală — este îmbunătățită în cazul clădirilor sustenabile, ceea ce poate contribui la confortul și starea pacienților, dar și a personalului medical.

Standard internațional, recunoscut și verificat independent

LEED este un standard global respectat de profesioniști și organizații din întreaga lume – o validare externă obiectivă a angajamentului Medpark față de sustenabilitate.

Certificarea LEED se aliniază cu celelalte acreditări internaționale Medpark și reflectă angajamentul de poziționare la nivelul instituțiilor medicale de top, nu doar în Republica Moldova, ci la nivel regional.

Clădirea Medpark a fost dezvoltată și proiectată de compania SUMMA, un dezvoltator internațional recunoscut pentru proiecte complexe realizate la cele mai înalte standarde de calitate, sustenabilitate și siguranță.