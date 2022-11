Cititorul de Gardă Scrisoare de la deportați: Staliniştii revin sau poate nici nu au plecat?

La propunerea preotului Andrei Deleu, de la Mitropolia Basarabiei, am făcut tot posibilul, împreună cu fratele meu, să instalăm un Monument în amintirea tuturor jertfelor regimului stalinist (preţ – 60 de mii de lei). Mesajul și intenția noastră este ca niciun om să nu uite de acel calvar, dorindu-ne să nu se repete vreodată.

În ultimul an, am depus patru cereri la Primăria Codru (17.06.2021; 5.01.2022; 19.07.2022; 24.X.2022), solicitând să ni se ofere 1,20 m2 de teren, pentru instalarea monumentului, în apropierea Bisericii „Sf. Martiri Brâncoveni”, care nu e înregistrată oficial, în sectorul Schinoasa, str. Sihastrului. Dar, timp de un an şi jumătate, autoritatea publică locală așa și nu ne-a răspuns la cele patru solicitări depuse oficial. Telefonam deseori. Într-o zi, mi-a răspuns dna Ogurţova, care mi-a spus că din Primărie sunt arestate şapte persoane, iar din acest motiv nu are cine să-mi ofere vreun răspuns la cererile trimise de noi. În final, Ogurțova ne-a indicat să nu-i mai deranjăm.

Între timp, l-am rugat şi pe preotul bisericii noastre, Ion Eşanu-Barbău, să binecuvânteze instalarea monumentului în curtea Bisericii, lângă clopotniţă, dar părintele a refuzat categoric. Atunci, am zis eu, să fie pe teritoriul Primăriei, lângă crucea pe care a înălțat-o preotul, fără autorizare. Nu, zice el, eu de pământul Primăriei nu răspund, şi s-a spălat pe mâini. Însă, dacă vrem să-l instalăm samavolnic, atunci ne permite numai după cei patru arbori (tue), ca să nu se vadă deloc… Nu am fost de acord şi am turnat postamentul lângă cruce, pe teritoriul primăriei, fiind conştienţi că vom avea probleme cu primăria.

N-o să mă creadă cititorul, dar Ion Eşanu-Barbău a distrus postamentul în aceeaşi zi, procedând ca un vandal. A recunoscut şi a zis că tot pământul din jurul crucii e al său şi nimeni nu are dreptul de a face ceva acolo!

Ne dorim foarte mult ca acest caz să se clarifice, dar se vede că nu are cine. E haos total în Basarabia orfană.

Remarcă: Cu acelaşi demers s-a adresat la Primăria Codru şi Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici, preşedinte Alexandru Postică, dar, cu părere de rău, a fost neglijată şi doleanţa celor 1700 de victime ale deportărilor, stabilite în Chişinău. De ce, oare?

Fraţii Emil SPÂNU şi Margareta SPÂNU-CEMÂRTAN

În această problemă abordată de cititori, ZdG l-a contactat pe parohul Bisericii „Sf. Martiri Brâncoveni”, Ion Eşanu-Barbău. Preotul ne-a spus că problema ridicării unui monument în memoria deportaților nu ar fi una recentă și că, personal, nu s-ar opune acestei intenții, doar că a insistat ca monumentul să fie înălțat în alt loc și nu acolo unde doresc inițiatorii acestei acțiuni.

