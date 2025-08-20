Citiți joi în ZdG: Viitorul procuror general: proceduri disciplinare, avere și funcții și Buncărele secolului XXI sau unde te ascunzi în caz de război

Alexandru Machidon a câștigat marți, 19 august, concursul pentru funcția de procuror general și va fi propus de către Consiliul Superior al Procuraturii președintei Maia Sandu pentru numire. Ziarul de Gardă a analizat cariera și averea lui Alexandru Machidon și vă prezintă, la rubrica Dosar, cele mai importante constatări.

Tot în această ediție, în contextul războiului care se desfășoară la graniță cu R. Moldova, lansat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aflați, la rubrica Anchetă, cât de pregătită este Moldova în ceea ce privește securitatea civilă și cât de bine este asigurată este țara cu adăposturi.

Înainte de ziua de 27 august 1991, când a fost declarată Independența R. Moldova, grupuri de tineri basarabeni au început să vorbească deschis despre originea și esența lor românească încă din 1988. Pictorul Fioghin Calistru a făcut parte din grupul de tineri care a reușit, în martie 1989, să adune mii de oameni în centrul Chișinăului, unde s-au scandat lozinci curajoase care chemau la Libertate și Unire. Ziarul de Gardă a discutat cu Fioghin Calistru despre primul Tricolor arborat în Chișinău în 1989, despre cele 100 de zile de detenție în celulele kbg-iste, dar și despre pictura din viața sa, la rubrica Exclusiv.

„De fapt, ideea de a te muta într-o altă țară este de a te integra, și fără limbă asta este imposibil”. Ziarul de Gardă a discutat cu trei străini care, ajunși în R. Moldova, au învățat limba română. Ce i-a motivat să învețe și ce dificultăți au întâmpinat la cursurile de limbă română, aflați din materialul de la rubrica Reporter Special.

Începând cu 1 septembrie 2025 va intra în vigoare Acordul de securitate socială dintre Republica Moldova și Republica Italiană. În acest context, la rubrica Util, aflați cum pot beneficia moldovenii care au muncit legal în Italia de pensia italiană în R. Moldova.

ACTUAL: Nașul primarului capitalei, implicat în organizarea protestelor anunțate de Șor? „Mi-a promis 1000 de lei”/ Cazurile de COVID-19 au crescut în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări/ Trei partide controlate de Şor NU pot participa la alegerile parlamentare/ Va fi pace? Rezultatele discuțiilor lui Trump – Putin – Zelenski și liderii UE

Olga Bulat: Iepuri, urși sau… labubu. Cine orchestrează protestele din Chișinău

DIASPORA: „Cea mai utilă armă împotriva dezinformării este educația – de la grădiniță până la cursuri pentru adulți”: cum luptă țările gazdă ale diasporei moldovenești cu dezinformarea

ANCHETĂ: Poți fugi, dar nu te poți ascunde: Buncărele secolului XXI sau unde să te ascunzi în caz de război

DOSAR: Candidatul care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general: proceduri disciplinare, avere și funcții

UE pe înțelesul mEU: Estonia: digitalizarea ca fundament al unei piețe imobiliare transparente

REALITATEA: Prețurile apartamentelor din Chișinău: de ce locuințele sunt atât de scumpe, ce trebuie făcut pentru a stabiliza piața și cum ar putea evolua prețurile în următorii ani

REPORTER SPECIAL: „Limba este cheia pentru încredere și integrare, dar și un simbol de respect pentru țara care te primește.” Poveștile străinilor care au cucerit limba română în R. Moldova

EXCLUSIV: „E dureros că cei care au luptat cu adevărat și care au meritat altă viață nu s-au bucurat de asta”. Interviu cu pictorul Fioghin Calistru, unul dintre eroii Independenței R. Moldova

DOSAR: „Invazie de ploșnițe la o unitate militară din Chișinău. Condițiile de trai sunt inumane”

ZdGust: Impactul băuturilor energizante asupra sănătății: efecte pozitive și negative, contraindicații și pericole ascunse

PREGĂTIȚI DE ȘCOALĂ: Ce este o școală incluzivă și ce adaptări există pentru copiii cu CES

UTIL: Ai lucrat legal în Italia? Tot ce trebuie să știi despre pensia pe care o poți primi: drepturile, cererile și totalizarea stagiilor